Алтайские туристы попали в перестрелку в Кыргызстане

Остались без вещей и документов

20 мая 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Четверо туристов из Бийска, Барнаула и Павловска Алтайского края попали в перестрелку в Кыргызстане, сообщают "Вести Алтай".

Инцидент случился ночью 17 мая в селе Дмитриевка недалеко от Бишкека. Группа путешественников из России, Беларуси и Франции ночевала в арендованном частном доме. Всего там находилось 18 человек.

По данным местных СМИ, во вторую половину дома заселился подозреваемый в вооружённом ограблении. Правоохранители попытались его задержать, но злоумышленник оказал сопротивление, завязалась перестрелка. Туристов вывели из здания уже во время штурма.

По словам одного из путешественников, мужчина оборонялся от полицейских, в том числе и гранатами, а в операции участвовала бронетехника, которая стреляла из пушек. Дом в итоге полностью сгорел, где остались все личные вещи и документы туристов.

Сейчас их разметили в общежитии, им помогают местные волонтёры и власти. По предварительным данным, ситуацию взял на контроль президент Кыргызстана. Туристы также обратились за помощью в восстановлении паспортов в министерство иностранных дел РФ.