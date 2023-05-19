Задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток "Политеха" в Барнауле в 2000 году

На данный момент не идёт речи о том, что задержали именно "политеховского" маньяка

19 мая 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Алтайском крае задержали подозреваемого в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ, совершённых в 2000 году, и ещё нескольких девушек в регионе, пишет "КП-Барнаул".

"По информации источников, к серии убийств может быть причастен бывший замглавы Калманского района. Вчера, 18 мая, его задержали", – пишет издание.

Отмечается, что мужчина сдал биоматериал на экспертизу, результат совпал с тем, который есть в одном из дел. Есть неофициальная и неподтверждённая информация, что он признался в 11 убийствах в Барнауле и 26 – в одном из районов края.

"На данный момент не идёт речи о том, что задержали именно "политеховского" маньяка, но есть основания проверить его на причастность к убийствам абитуриенток. В настоящее время подозревают в убийстве девушки, совершённом в 1989 году", – пояснил источник издания.

Напомним, в 1998-1999 годах были найдены в Калманском районе тела двух абитуриенток АлтГТУ. Труп первой нашли в притоке Оби, а второй — в лесополосе. История продолжилась летом 2000 года, когда в Барнауле в короткий срок пропали пять абитуриенток АлтГТУ. Вскоре останки нашли в лесополосе в Калманском районе. По подозрению в убийстве задержали торговца обувью, который признал вину. Однако во время следственных действий, проводившихся 1 ноября, мужчина покончил с собой. В результате дело так и осталось нераскрытым и никто не знает, кто весь город держал в страхе в 2000 году.