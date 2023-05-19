Задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток "Политеха" в Барнауле в 2000 году
На данный момент не идёт речи о том, что задержали именно "политеховского" маньяка
19 мая 2023, 17:10, ИА Амител
В Алтайском крае задержали подозреваемого в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ, совершённых в 2000 году, и ещё нескольких девушек в регионе, пишет "КП-Барнаул".
"По информации источников, к серии убийств может быть причастен бывший замглавы Калманского района. Вчера, 18 мая, его задержали", – пишет издание.
Отмечается, что мужчина сдал биоматериал на экспертизу, результат совпал с тем, который есть в одном из дел. Есть неофициальная и неподтверждённая информация, что он признался в 11 убийствах в Барнауле и 26 – в одном из районов края.
"На данный момент не идёт речи о том, что задержали именно "политеховского" маньяка, но есть основания проверить его на причастность к убийствам абитуриенток. В настоящее время подозревают в убийстве девушки, совершённом в 1989 году", – пояснил источник издания.
Напомним, в 1998-1999 годах были найдены в Калманском районе тела двух абитуриенток АлтГТУ. Труп первой нашли в притоке Оби, а второй — в лесополосе. История продолжилась летом 2000 года, когда в Барнауле в короткий срок пропали пять абитуриенток АлтГТУ. Вскоре останки нашли в лесополосе в Калманском районе. По подозрению в убийстве задержали торговца обувью, который признал вину. Однако во время следственных действий, проводившихся 1 ноября, мужчина покончил с собой. В результате дело так и осталось нераскрытым и никто не знает, кто весь город держал в страхе в 2000 году.
22:15:56 19-05-2023
Если не ошибка, то на дыбу!
23:17:11 19-05-2023
Чатлах (22:15:56 19-05-2023) Если не ошибка, то на дыбу! ... Очень опосредованно знаю данного человека, пару раз встречался. На Банкфаксе уже про 26 жертв пишут. Буду искренне офигевший. Надеюсь не "навешивают".
00:51:30 20-05-2023
Того ведь уже поймали. Сразу.
08:17:52 20-05-2023
если не того в окно выкинули,всех причастных на пж.
14:28:39 20-05-2023
Гость (08:17:52 20-05-2023) если не того в окно выкинули,всех причастных на пж.... ]Тот-то сам выкинулся.Повод?Ему было достаточно предъявленного обвинения.В одном великом русском классическом литературном произведении один Миколка орёт,дескать,я убил ту старуху процентщицу,ни дна ей ни покрышки.Но следователь Порфирий Петрович ему спокойным голосом говорит:"Ты мне мозги не бибикай".