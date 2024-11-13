Тысячи саженцев подготовят до следующего сентября

13 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Хмель / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

Алтайские ученые клонируют хмель для пивоваренной компании "Балтика". Как сообщает Business FM Барнаул, с помощью саженцев, выращенных в лаборатории нашего региона, производитель хочет воссоздать в России хмелевые плантации.

В центре прикладной биотехнологии Алтайского госуниверситета рассказали, что разработкой технологии получения саженцев хмеля вуз занимается уже четвертый год. Руководитель центра Ольга Мироненко пояснила, что сейчас ученые будут клонировать для "Балтики" два поздних горьких сорта, востребованных в производстве напитков.

"Балтика" предоставит образцы тех сортов, которые нужны им на производстве, и уже наш коллектив будет их вводить в культуру "инвитра". То есть это стерильная культура, где мы можем клонировать растения и получить оздоровленные саженцы в необходимом количестве. Предприятие само уже их дорастит до того состояния, когда их можно будет высаживать на плантацию", – отметила Мироненко.

В перспективе алтайские саженцы могут поехать в Чувашию или Тулу. Ранее "Коммерсант" сообщал о планах "Балтики" полностью обеспечивать себя сырьем в течение пяти лет. Плантации хмеля могут появиться в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском крае, а также в Липецкой и Воронежской областях. Хоть у производителя уже есть действующие хмельники, их все равно очень мало.

Почему же хмель нельзя просто посадить, вместо того чтобы клонировать? Мироненко уточнила: культура эта прихотливая. Кроме того, в России сегодня проблема с саженцами: купить их фактически негде. В СССР хмельники занимали свыше шести тысяч гектаров. Постепенно эта отрасль сельского хозяйства пришла в тяжелое состояние – на сегодня в России производят меньше 5% хмелепродуктов, остальное завозят из-за рубежа. А после пивовары столкнулись с санкциями – на выручку пришла технология клонирования.

"Обычным способом можно произвести ограниченное количество необходимых образцов, причем ассортимент по сортам тоже очень узок. А технологии клонального микроразмножения позволяют процесс сделать более быстрым. Кроме того, позволяют проверить материал на вирусы и оздоровить, если нужно. В-третьих, мы можем работать с разными сортами", – добавила эксперт.

Алтайский центр прикладной биотехнологии до следующего сентября должен будет подготовить тысячи саженцев. На закупку расходников и реактивов даже выделили деньги из краевого бюджета: проект выиграл губернаторский грант в сфере биотехнологий на сумму почти 1,5 миллиона рублей. Власти надеются, что технология в перспективе поможет развиваться и алтайским пивоварам.