Алтайские ученые клонируют хмель для пивоваренной компании "Балтика"
Тысячи саженцев подготовят до следующего сентября
13 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Алтайские ученые клонируют хмель для пивоваренной компании "Балтика". Как сообщает Business FM Барнаул, с помощью саженцев, выращенных в лаборатории нашего региона, производитель хочет воссоздать в России хмелевые плантации.
В центре прикладной биотехнологии Алтайского госуниверситета рассказали, что разработкой технологии получения саженцев хмеля вуз занимается уже четвертый год. Руководитель центра Ольга Мироненко пояснила, что сейчас ученые будут клонировать для "Балтики" два поздних горьких сорта, востребованных в производстве напитков.
"Балтика" предоставит образцы тех сортов, которые нужны им на производстве, и уже наш коллектив будет их вводить в культуру "инвитра". То есть это стерильная культура, где мы можем клонировать растения и получить оздоровленные саженцы в необходимом количестве. Предприятие само уже их дорастит до того состояния, когда их можно будет высаживать на плантацию", – отметила Мироненко.
В перспективе алтайские саженцы могут поехать в Чувашию или Тулу. Ранее "Коммерсант" сообщал о планах "Балтики" полностью обеспечивать себя сырьем в течение пяти лет. Плантации хмеля могут появиться в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском крае, а также в Липецкой и Воронежской областях. Хоть у производителя уже есть действующие хмельники, их все равно очень мало.
Почему же хмель нельзя просто посадить, вместо того чтобы клонировать? Мироненко уточнила: культура эта прихотливая. Кроме того, в России сегодня проблема с саженцами: купить их фактически негде. В СССР хмельники занимали свыше шести тысяч гектаров. Постепенно эта отрасль сельского хозяйства пришла в тяжелое состояние – на сегодня в России производят меньше 5% хмелепродуктов, остальное завозят из-за рубежа. А после пивовары столкнулись с санкциями – на выручку пришла технология клонирования.
"Обычным способом можно произвести ограниченное количество необходимых образцов, причем ассортимент по сортам тоже очень узок. А технологии клонального микроразмножения позволяют процесс сделать более быстрым. Кроме того, позволяют проверить материал на вирусы и оздоровить, если нужно. В-третьих, мы можем работать с разными сортами", – добавила эксперт.
Алтайский центр прикладной биотехнологии до следующего сентября должен будет подготовить тысячи саженцев. На закупку расходников и реактивов даже выделили деньги из краевого бюджета: проект выиграл губернаторский грант в сфере биотехнологий на сумму почти 1,5 миллиона рублей. Власти надеются, что технология в перспективе поможет развиваться и алтайским пивоварам.
08:33:23 13-11-2024
С древности хмель выращивали в мужских монастырях. Для кастрации монахов. Европейские парни допились своего хвалёного пива... Тренажёры доступные нужны, а не пойло, что дешевле спорта.
09:09:53 13-11-2024
Десятками лет спаивают мужчин, а потом вопросы, почему население стареет и мужчины ведут себя не по мужски.
09:58:39 13-11-2024
Разгунделись гундявые. ПИВО было,есть и будет. При чём наше Барнаульское в 1000 раз лучше поганой балтики.
12:05:16 13-11-2024
Гость (09:58:39 13-11-2024) Разгунделись гундявые. ПИВО было,есть и будет. При чём наше ... утром бывает развозят свеженькое мммммммм
10:11:46 13-11-2024
странно, на садах хмель сам растёт, натуральный, неклонированный...
01:16:43 14-11-2024
Шинник (10:11:46 13-11-2024) странно, на садах хмель сам растёт, натуральный, неклонирова... А ты пиво из него попробуй сварить потом расскажешь)
19:49:54 14-11-2024
Гость (01:16:43 14-11-2024) А ты пиво из него попробуй сварить потом расскажешь) ... Я варю :)
12:00:31 13-11-2024
Приезжайте по осени ко мне на дачу и выдерайте его весь! Никак не могу вывести
19:51:29 14-11-2024
Хмели в сунели (12:00:31 13-11-2024) Приезжайте по осени ко мне на дачу и выдерайте его весь! Ник... Корни нужно выкапывать, он каждый год по новому растет.
01:18:51 14-11-2024
Нашли что клонировать, а балтика... От пойла. Нет чтобы взять нормальные сорта типа цитры или чинук.