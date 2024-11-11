Представители бизнеса оценили возможность отказа от участия в "черной пятнице"

Для кого-то это может стать стратегическим шагом

11 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Скидки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1685238

В преддверии "черной пятницы" маркетологи активно продвигают не только саму распродажу, но и события, которые ей предшествуют. А что если компания решит не участвовать в этой "скидочной лихорадке"? В возможных последствиях такого решения разбиралась радиостанция Business FM Барнаул.

Елена Мастерова, руководитель агентства People Marketing, убеждена, что участие в "черной пятнице" имеет смысл только в том случае, если цены на товары снижаются честно, без накруток. По данным РБК, лишь один из десяти опрошенных россиян верит, что скидки в этот день действительно снижают цены. Если же бизнес попадется на обмане, он может потерять доверие потребителей.

Маркетолог рассказала, что среди ее клиентов много компаний, которые делают упор на качество товара и не могут позволить себе снижать цены. В таком случае Елена Мастерова поделилась эффективным кейсом.

"Один из моих клиентов очень хотел участвовать в "черной пятнице", но не мог этого сделать, потому что готовил пиццу из очень хороших ингредиентов, а цены на продукты росли. Однако они разработали замечательную программу лояльности. За покупку они давали повышенные бонусы, и в течение одного дня покупатели могли полностью потратить их. Это сработало, и компания значительно увеличила выручку и лояльность клиентов", – рассказала Мастерова.

Надежда Клаус, руководитель Digital-агентства Zavod, считает, что отказ бизнеса от "черной пятницы" может быть основан на этических соображениях. Компания может публично заявлять, что выступает против бездумного потребления и считает, что покупки следует совершать осознанно.

Еще один мотив – поддержка справедливой торговли и игнорирование ценовых войн, когда конкуренты пытаются выиграть за счет накруток цен. Отказ от распродаж поможет сохранить уникальность товаров и проявить уважение к своим клиентам, считает Надежда Клаус.

"Важно правильно преподнести свой отказ, запустив PR-кампанию и используя социальные сети и СМИ для общения с клиентами. Вместо распродаж можно предложить уникальные товары или услуги, сервис или виды лояльности. Вариантов множество: это может быть сладкий подарок, возможность участия в лотерее, дизайн-проект в подарок, услуги стилиста и прочие варианты сопровождения. Такой подход укрепит бренд, создаст доверие и снизит давление конкурентов. Отказ от "черной пятницы" может стать стратегическим шагом, заявляющим о ценностях и поддержке сообщества", – сказала Клаус.

Ранее издание "Бизнес-секреты" опубликовало чек-лист по подготовке бизнеса к "черной пятнице". Среди способов с самой высокой конверсией, но без снижения цены на товар были названы подарочные сертификаты или кешбэк в рублях.