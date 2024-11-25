Алтайские ученые научились определять риски выкидышей на поздних сроках беременности

Новая методика позволила верно определить 99,5% случаев

25 ноября 2024, 13:25, ИА Амител

Лабораторные исследования / Фото: amic.ru

Ученые из Алтайского государственного медицинского университета разработали методику по определению риска выкидыша на поздних сроках беременности. Об этом сообщает ТАСС.

"Заявленный способ <…> найдет широкое применение в практическом здравоохранении в учреждениях амбулаторного и стационарного звена для обоснования объема обследований, лечебных и профилактических мероприятий у пациенток с высоким риском позднего самопроизвольного выкидыша", – сказано в патенте.

В новой методике учитывают анамнез пациентки, возраст, половые и лабораторные данные, наличие патологий шейки матки и другие показатели. Она основана на логистической регрессии: чем ближе расчетное значение к единице, тем выше вероятность выкидыша. Об отсутствии риска говорит значение менее 0,5. Инструментом анализа служит созданный в Excel "калькулятор".

В ходе разработки ученые проанализировали медицинские данные 118 женщин, у 66 из которых был поздний самопроизвольный выкидыш, а 52 завершили беременность успешными родами. Метод позволил классифицировать 99,5% случаев верно. Авторы подчеркивают, что предложенная методика не требует больших затрат и может проходить в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Исследователи уверены, что этот метод сократит частоту потерь плода и укрепит репродуктивное здоровье женщин.