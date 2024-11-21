Алтайские ученые разработали замену антибиотикам для сельскохозяйственных животных

Бактерия подавляет широкий спектр патогенов, которые вызывают болезни у сельхозживотных и птиц

21 ноября 2024, 08:32, ИА Амител

Бактерия / Фото: unsplash.com / Michael Schiffer

Алтайские ученые разработали штамм бактерии Bacillus atrophaeus RCAM06423, который может стать альтернативой антибиотикам для сельскохозяйственных животных. Как сообщает ТАСС, изобретение позволит синтезировать полезные ферменты, что снижает риск заражения скота.

Штамм подавляет широкий спектр патогенов, вызывающих болезни у сельхозживотных и птиц. Выделить бактерию удалось из птичьей подстилки на одной из ферм Алтайского края. Проведенные исследования показали, что микроорганизм эффективно подавляет возбудителей инфекций и грибки.

Сама бактерия поможет снизить зависимость сельского хозяйства от антибиотиков. Вместе с тем это повысит продуктивность и безопасность производства на подобных предприятиях – бактерия синтезирует амилолитические ферменты, которые улучшают переваривание кормов у животных. Это позволяет повышать усвояемость пищи, что положительно сказывается на здоровье и продуктивности скота.