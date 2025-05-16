Алтайские ветераны боевых действий оформили в ПСБ более 1800 карт-удостоверений "СВОи"

Это не только универсальное платежное средство, но и инструмент быстрого доступа к широкому спектру льгот и преимуществ

16 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHdaEDE

Карта-удостоверение "СВОи" / Фото: пресс-служба ПСБ

ПАО "Банк ПСБ" в Алтайском крае выдал ветеранам боевых действий 1840 карт-удостоверений "СВОи". Это 15% от всех подобных карт банка, оформленных в Сибирском федеральном округе. Она сочетает функции электронного удостоверения и современного банковского продукта: в ней содержится вся необходимая информация о владельце, что упрощает его идентификацию и получение льгот.

"Карта "СВОи" – удобный инструмент для получения денежного довольствия, пенсии и социальных льгот. Ее держателям доступны налоговые и пенсионные льготы, приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, компенсация коммунальных услуг, адресные денежные выплаты", – отмечает региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

Среди других преимуществ – бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков, мгновенная оплата ЖКХ и мобильных услуг, бескомиссионные переводы, а также повышенный кешбэк и скидки у партнеров банка. Для владельцев карт действует 50%-ная скидка на проезд в троллейбусе.

Оформить "СВОи" можно бесплатно – как лично в отделении ПСБ, так и онлайн. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и удостоверение ветерана. Карта доступна для удостоверений разных ведомств: Минобороны, МЧС, МВД и ФСИН России. Владельцу также бесплатно доступны до четырех дополнительных карт на членов семьи.

ПАО "Банк ПСБ", Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия)

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