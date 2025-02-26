Жители Алтайского края увеличили объем вкладов в ПСБ на четверть

Такой прирост произошел в прошлом году

26 февраля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYqi1n

Российские деньги / Фото: amic.ru

ПАО "Промсвязьбанк" в Алтайском крае за 2024 год значительно увеличил объем вкладов населения: на 26% выросли средства на срочных вкладах физлиц, а на накопительных счетах – на 11%. Подробности сообщает пресс-служба банка.

Доля депозитов в общем объеме привлеченных средств составила 32%, а на накопительные счета пришлось 26%. Рост популярности сберегательных продуктов в регионе объясняется их высокой доходностью.

"В периоды высокой ключевой ставки люди, как правило, предпочитают вкладываться в сбережения, а не тратить. Чаще всего алтайские клиенты ПСБ выбирают накопительные счета и краткосрочные вклады как наиболее гибкие в нынешних условиях сберегательные инструменты. Открыв банковский депозит сейчас, вкладчики могут зафиксировать высокую доходность на несколько месяцев", – отмечает региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

Вклады, по сравнению с накопительными счетами, предлагают более высокие проценты, но деньги размещаются на фиксированный срок. Накопительные счета дают больше возможностей, позволяя снимать средства в любое время без потери процентов. Кроме того, на некоторые виды вкладов и накопительных счетов можно делать пополнения, что увеличивает их доходность. Для эффективного управления финансами рекомендуется диверсифицировать сбережения, разделив средства между вкладами и накопительными счетами.

ПСБ предоставляет своим клиентам разнообразные сберегательные решения, включая продукты с капитализацией, возможностью пополнения и снятия средств, а также повышенные ставки для новых клиентов, владельцев зарплатных карт и пенсионеров.

ПАО "Промсвязьбанк"

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