Алтайские власти назвали две главные проблемные стройки в регионе
Один из объектов планируют сдать в ближайшее время
07 декабря 2023, 13:31, ИА Амител
В Алтайском крае по итогам 2023 года остаются две проблемные стройки с участием дольщиков. Об этом 6 декабря на заседании Союза строителей Алтайского края сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Спивак. По этому показателю наш край выглядит намного лучше, чем другие регионы Сибири.
"У нас всего два объекта. Причем один – гостиница. Там прошли судебные процессы, в принципе возмещены затраты участников долевого строительства. Их это не устраивает. Пока апелляция рассматривается, но вопрос решен", – отметил Спивак.
Речь идет об апарт-комплексе SKY-M, где вместо квартир продавали нежилые гостиничные номера. За восемь лет застройщик неоднократно переносил срок сдачи, но так и не смог завершить возведение восьмиэтажного здания. Прочитать о его судьбе можно по ссылке.
Второй проблемный объект – здание на ул. Партизанской, 76. ЖК "Жемчужина" от "ПР-Холдинга" строят очень много лет, и, кажется, дольщики уже отчаялись дождаться новых квартир. Игорь Спивак объяснил, что дом находится на высокой стадии готовности, его введут в эксплуатацию в ближайшее время.
Отметим, что жители Алтайского края в 2023 году получили 24,4 тысячи кредитов по ипотеке на сумму более 72 миллиардов рублей. Данная активность связана с ростом льготной программы на фоне повышения ставок.
13:49:56 07-12-2023
А музэй?
14:05:10 07-12-2023
Гость (13:49:56 07-12-2023) А музэй?... А это не проблемная, там они деньги, вот уж 10 лет как, зарабатывают)
14:09:58 07-12-2023
Гость (13:49:56 07-12-2023) А музэй?... две проблемные стройки с участием дольщиков.
14:26:40 07-12-2023
А ты там квартиру ждёшь?
18:02:33 07-12-2023
А как же ПАПАНИНЦЕВ 143? С 2021 года ждем сдачу дома!!! Администрация только руками разводит 😡
18:07:49 07-12-2023
Папанинцев 143 где?? Не считается проблемой? Сколько будет это продолжаться? Когда посадят уже Клейнатовского?
18:14:06 07-12-2023
Папанинцев 143!!! Министер Вы не владеете вопросом или скрываете правду для лучших показателей???
18:43:40 07-12-2023
Фамилия сама за себя говорит клейнатовский скорей всего еврей и гражданство двойное вот ловить его если что в Израиле придется только от туда не выдают своих
19:06:27 07-12-2023
Пожалуйста, обратите внимание на долгострой по Адресу Паранинцев 143!!! Люди уже несколько лет слышат обещания от застройщика, а стройка стоит на месте!!!
19:45:47 07-12-2023
А на Советской Армии? А рядом с налоговой еще долго эта красота торчать будет? Про музей и 14 поликлинику уже никто не хочет вспоминать. Наверное ждут когда от Путина запрос прийдет.
20:43:29 07-12-2023
Папанинцев 143! Центр города! Тот же деятель, что и на Партизанской долгостроит! Или это за одного считается? Рабочая группа, которая процесс контролирует, кроме заседаний на что-то ещё способна?
20:50:00 07-12-2023
страдальцы по папанинцев 143, вы когда бабло вваливали вообще не мониторили интернет? "Милан, строящиеся объекты 30 марта 2020, официальный ответ Здравствуйте! Застройщик надежный и не имеет отношения к объекту по адресу: пр-кт Ленина, 195а. Страхование ответственности застройщика осуществляет государственный Компенсационный Фонд. Таким образом, все риски сведены к минимуму. Планировки продуманные, материалы качественные, расположение дома- самый центр города. При этом, застройщик не поднимал цены с начала года. Советуем поторопиться с покупкой" этот комментарий размещен в 2гис (если щелкнуть ваш долгострой). значит либо вас ввели в заблуждение, либо злонамеренно кинули.
23:19:34 07-12-2023
Гость (20:50:00 07-12-2023) страдальцы по папанинцев 143, вы когда бабло вваливали вообщ... Почему люди должны что то мониторить??? Кто дал разрешение на строительство? Кто продлевает разрешения на отсрочку?? Есть жилищная инспекция!! Они должны следить! А для чего они там сидят?? За что получают зарплату??
21:23:30 07-12-2023
Почему два проблемных дома? Почему умалчивают о нашем доме на Папанинцев 143? Где срок сдачи истёк ещё в 2021 году?
21:33:37 07-12-2023
Город маленький же, все всё знают кто где живёт, кто что ест и пьёт... на что рассчитывают деятели?
21:33:57 07-12-2023
Гость (20:50:00 07-12-2023) страдальцы по папанинцев 143, вы когда бабло вваливали вообщ... Суть от этого не измениться, да нас кинули даже нет ввели в вакуум правовой в нагей стране, и если этот вакуум существует то дело не в нас лично и в нашем вкинутом бабле как вы выражаетесь, и даже не в том кто кидал а в том что непрописано закоеом просто и ясно например вор должен сидеть в тюрьме или кто сильный тот и прав или без лоха и жизнь плоха, но правовой вакуум в этом вопросе это как открытая яма в которую модет попасть любой гражданин, конечно че нам сочувствовать мы не матери одиночки на пособии, не инвалиды и тд. Мы всего лишь трудяги которые честно щаоабатывали многие годы своим умом и руками деньги, зачастую пр помощи родителе, платим налоги, воспитываем деьей, не бухаем не колимся не воруем , так обычные че нас поддерживать мы всего лишь ядро нации.
23:32:47 07-12-2023
Гость (20:50:00 07-12-2023) страдальцы по папанинцев 143, вы когда бабло вваливали вообщ... А ты , гость, компетентен в этом вопросе? Пишешь хрень Если не в курсе дела, так и не умничай!! Или ты из прикентовки Клейнатовского?