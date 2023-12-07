Алтайские власти назвали две главные проблемные стройки в регионе

Один из объектов планируют сдать в ближайшее время

07 декабря 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае по итогам 2023 года остаются две проблемные стройки с участием дольщиков. Об этом 6 декабря на заседании Союза строителей Алтайского края сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Спивак. По этому показателю наш край выглядит намного лучше, чем другие регионы Сибири.

"У нас всего два объекта. Причем один – гостиница. Там прошли судебные процессы, в принципе возмещены затраты участников долевого строительства. Их это не устраивает. Пока апелляция рассматривается, но вопрос решен", – отметил Спивак.

Речь идет об апарт-комплексе SKY-M, где вместо квартир продавали нежилые гостиничные номера. За восемь лет застройщик неоднократно переносил срок сдачи, но так и не смог завершить возведение восьмиэтажного здания. Прочитать о его судьбе можно по ссылке.

Второй проблемный объект – здание на ул. Партизанской, 76. ЖК "Жемчужина" от "ПР-Холдинга" строят очень много лет, и, кажется, дольщики уже отчаялись дождаться новых квартир. Игорь Спивак объяснил, что дом находится на высокой стадии готовности, его введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Отметим, что жители Алтайского края в 2023 году получили 24,4 тысячи кредитов по ипотеке на сумму более 72 миллиардов рублей. Данная активность связана с ростом льготной программы на фоне повышения ставок.