Жители Алтайского края в 2023 году набрали ипотеки на 72 миллиарда рублей

В большинстве случаев благодаря льготным ставкам

07 декабря 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Алтайского края в 2023 году получили 24,4 тысячи кредитов по ипотеке на сумму более 72 миллиардов рублей. Данная активность связана с ростом льготной программы на фоне повышения ставок. Об этом 6 декабря на заседании Союза строителей Алтайского края сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

Ипотечная ставка в России значительно выросла в середине года после действий Центробанка по повышению ключевой ставки. Во второй половине года ставка варьировалась от 13 до 17% и даже до 19%. Несмотря на такую невыгодную ставку, жители региона все равно взяли кредитов больше, чем годом ранее.

Подводя итоги строительного сезона, Игорь Спивак назвал его довольно позитивным. За последние пять лет в крае выполнили строительные работы на 340 млрд рублей. Ввели более 63 тыс. жилых помещений, что почти на 50% больше, чем в предыдущую пятилетку.

В 2023 году в эксплуатацию ввели уже 723 тыс. кв. м из запланированных 780 тысяч кв. метров. Сейчас действует 91 разрешение на строительство, из которых 30 выдали в этом году. По словам Спивака, в целом на рынке жилья есть небольшой спад. Это, прежде всего, связано с подорожанием строительных материалов и нехваткой территорий для застройки. Для решения этой проблемы власти Алтайского края планируют принять программу комплексного развития территорий. Под массовую застройку пойдет территория "Потока" в Барнауле и северо-запад города.

Кроме того, отметил замминистра, в 2023 году выросли цены на базовые строительные материалы, что отразилось на стройках социальных объектов. На поддержку алтайских строителей, которые возводят социальные объекты, из федерального бюджета выделили 2 млрд рублей.