Алтайские власти определили ответственных по контролю за торговлей энергетиками
Постановление приняли в рамках исполнения нововведения федерального законодательства
01 апреля 2025, 12:35, ИА Амител
Правительство Алтайского края утвердило постановление о государственном надзоре за продажей энергетиков. Согласно документу, который разместили на официальном портале опубликования правовой информации, обязанности на себя возьмет региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Постановление приняли в рамках исполнения нововведения федерального законодательства. В документе описано, кто получает контрольные полномочия, а также виды профилактических мероприятий: "региональный контроль", "инспекционный визит", "рейдовый осмотр" и прочие. Кроме того, указаны и меры наказания – наиболее строгим среди них оказалось "объявление предостережения".
Проверяемые объекты будут делить на категории риска. Их будут устанавливать в зависимости от предыдущих нарушений законодательства в области продажи энергетиков.
Напомним, что после принятия федерального закона о борьбе с употреблением энергетиков среди подростков правила начали менять и в регионе. Как ранее сообщал amic.ru, несовершеннолетним категорически запретят продавать безалкогольные энергетики и другие тонизирующие напитки.
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