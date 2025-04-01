Алтайские власти определили ответственных по контролю за торговлей энергетиками

Постановление приняли в рамках исполнения нововведения федерального законодательства

01 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Энергетики / Фото: unsplash.com / Kilian Seiler

Правительство Алтайского края утвердило постановление о государственном надзоре за продажей энергетиков. Согласно документу, который разместили на официальном портале опубликования правовой информации, обязанности на себя возьмет региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Постановление приняли в рамках исполнения нововведения федерального законодательства. В документе описано, кто получает контрольные полномочия, а также виды профилактических мероприятий: "региональный контроль", "инспекционный визит", "рейдовый осмотр" и прочие. Кроме того, указаны и меры наказания – наиболее строгим среди них оказалось "объявление предостережения".

Проверяемые объекты будут делить на категории риска. Их будут устанавливать в зависимости от предыдущих нарушений законодательства в области продажи энергетиков.

Напомним, что после принятия федерального закона о борьбе с употреблением энергетиков среди подростков правила начали менять и в регионе. Как ранее сообщал amic.ru, несовершеннолетним категорически запретят продавать безалкогольные энергетики и другие тонизирующие напитки.