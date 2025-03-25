Сниффинг и энергетики. Алтайский край ужесточает борьбу с детской токсикоманией

В регионе усилят запрет на продажу тонизирующих напитков и зажигалок

25 марта 2025, 09:25, Александра Черданцева

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Власти Алтайского края продолжают борьбу со сниффингом и употреблением энергетиков среди подростков. После принятия федерального закона правила меняют и в регионе: несовершеннолетним категорически запретят продавать безалкогольные энергетики и другие тонизирующие напитки, а также зажигалки и баллончики с газом. Amic.ru разобрался в предлагаемых правилах – рассказываем, что изменится. Правда, пока непонятно, когда именно – обновление закона рассмотрят в региональном Заксобрании 27 марта только в первом чтении. До второго может пройти еще месяц-два, а то и больше.

Зачем менять закон?

На самом деле в Алтайском крае продажу энергетиков подросткам ограничили еще в 2021 году. На федеральном уровне – в конце 2024-го. Но теперь алтайские депутаты ужесточат краевой закон, потому что он оказался мягче федерального.

"Мы на четыре года раньше начали регулировать это направление, и это большое достижение. Здоровье детей и подростков охранялось в том числе и этим законом, для них действовали ограничения на покупку таких напитков и товаров. Отрадно, что федеральный законодатель взял на вооружение пример Алтайского края и ряда других регионов и закрепил этот запрет на уровне страны", – цитирует председателя комитета АКЗС по здравоохранению Владимира Лещенко пресс-служба парламента.

Зажигалки и баллончики, которые подростки покупают, чтобы нюхать, – особенно актуальная проблема. Такой формат токсикомании называется сниффингом, вызывает зависимость и даже приводит к летальному исходу. В Госдуме при принятии закона сообщили, что за последние семь лет от вдыхания газа из баллончиков погибло уже 800 детей.

"Ограничение продажи энергетиков связано с высокой вероятностью формирования зависимости от тонизирующих веществ. Их содержание в напитках значительно превышает суточную норму потребления. Такие дозы вредят сердечно-сосудистой и нервной системам. Запрет продажи газосодержащих товаров связан с эпизодами использования их подростками не по назначению. Зафиксированы случаи токсикомании с помощью углеводородов, что влечет необратимые повреждения нервной ткани головного мозга", – добавил зампред комитета по здравоохранению АКЗС, один из авторов закона Александр Лазарев.

А что конкретно изменится?

Категорический запрет

В законе Алтайского края изначально было лишь ограничение на продажу энергетиков и баллончиков с газом. Теперь прописан четкий запрет.

Формулировки

Меняется и понятийный аппарат. Например, раньше "нюхательные" товары назывались так: "товары для личных и бытовых нужд граждан, содержащие сжиженный углеводородный газ". Это и есть те самые зажигалки и заправочные баллоны.

Теперь формулировка шире: "потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения". Это любые товары для личных и бытовых нужд, содержащие сжиженные углеводородные газы, вдыхание которых представляет опасность. То есть это не только зажигалки и баллончики с газом, но и все остальные современные средства.

Понятие безалкогольных тонизирующих напитков тоже меняется. Раньше к таковым относились только те товары, которые содержали "не более двух тонизирующих компонентов, в том числе кофеин в количестве от 0,151 мг/куб. см до 0,4 мг/куб. см и (или) другие тонизирующие вещества (компоненты)". Теперь под запретом любые (и неважно, сколько там кофеина) безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. А вот чай, кофе и безалкогольные напитки на основе чайных и кофейных экстрактов в этот список не входят.

Кому и где нельзя продавать

В список лиц, которым нельзя продавать такие товары несовершеннолетним, добавили ИП, крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юрлица, а также иностранцев и людей без гражданства.

Еще одно новшество – полный запрет на продажу вредных напитков в ряде организаций: медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных. А также на территории объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей территории. И в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

То есть раньше продавать в этих местах указанные товары можно было лицам старше 18 лет. Теперь же запрещено вообще: и подросткам, и взрослым.