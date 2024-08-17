Алтайские власти опровергли фейк о звонках мошенников-силовиков

Злоумышленники пытаются получить личные данные людей для взлома аккаунтов

17 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что сотрудники спецслужб звонят жителям региона, чтобы получить их данные. В региональном правительстве подтвердили, что в действительности от лица правоохранителей действуют мошенники.

Аферисты вступают в переписки и совершают звонки гражданам, пытаясь заполучить личную информацию и конфиденциальные данные. Подобным сообщениям и звонкам предшествует предупреждение о какой-либо проверке по уголовным, финансовым преступлениям, экстремизму. Обычно они поступают от некого "осведомленного лица" — обычно мошенник представляется сотрудником руководства государственных учреждений или вышестоящего органа власти.

Отмечается, что в мессенджерах злоумышленники могут присылать людям фотографии удостоверений, чтобы убедить жертв в том, что им действительно звонят силовики. В правительстве напомнили, что сотрудники спецслужб никогда не вступают в контакт с работниками проверяемых учреждений, не показывают удостоверения при звонке и не присылают их копий. Тех, кто распространяет ложные сообщения, ищут.