Мошенники атакуют пенсионеров, используя три схемы

Они представляются сотрудниками соцфонда, страховщиками или предлагают скидки

16 августа 2024, 18:40, ИА Амител

Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/640841

Мошенники в августе 2024 года используют три схемы обмана пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банка ВТБ.

Они представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Под предлогом оформления заявления по телефону просят личные данные и код из СМС.

Еще одна схема — фейковая акция со скидками на ЖКУ. Мошенники просят персональные данные и код из СМС для хищений или получения кредитов.

Также злоумышленники звонят от имени страховой компании и убеждают «продлить» полис ОМС. Они просят установить приложение якобы Минздрава, которое на самом деле является вредоносным.