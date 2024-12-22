Алтайские власти опровергли фейки о смертельных мандаринах и украинских фейерверках

В преддверии Нового года в Алтайском крае распространяются ложные сообщения

22 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Фото: Elisabeth Rosenak / unsplash.com

С 21 декабря в Алтайском крае фиксировались две массовые рассылки недостоверной информации.

Первая касается якобы гибели людей в местных больницах от опасных цитрусовых, инфицированных смертельно опасными бактериями и вирусами. Вторая – о ввозе с Украины опасной пиротехники, снаряженной взрывчатыми веществами моментального действия.

"Все подобные публикации, распространяемые якобы осведомленными неофициальными источниками, являются дезинформацией", – сообщили в правительстве Алтайского края со ссылкой на правоохранительные службы региона.

В правительстве отметили, что подобные фейки направлены на создание паники в предновогодние дни.

В преддверии новогодних праздников силовые и специальные ведомства края традиционно усиливают профилактические мероприятия, меры безопасности и предупреждения во всех сферах жизнедеятельности – поводов для беспокойства нет.

В правительстве региона отметили, что подобные фейки в преддверии Нового года ранее распространялись не только в других субъектах страны, но и в соседних дружественных государствах.

Власти призвали граждан проверять информацию в официальных источниках и не способствовать ее распространению.