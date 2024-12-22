Алтайские власти опровергли фейки о смертельных мандаринах и украинских фейерверках
В преддверии Нового года в Алтайском крае распространяются ложные сообщения
22 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
С 21 декабря в Алтайском крае фиксировались две массовые рассылки недостоверной информации.
Первая касается якобы гибели людей в местных больницах от опасных цитрусовых, инфицированных смертельно опасными бактериями и вирусами. Вторая – о ввозе с Украины опасной пиротехники, снаряженной взрывчатыми веществами моментального действия.
"Все подобные публикации, распространяемые якобы осведомленными неофициальными источниками, являются дезинформацией", – сообщили в правительстве Алтайского края со ссылкой на правоохранительные службы региона.
В правительстве отметили, что подобные фейки направлены на создание паники в предновогодние дни.
В преддверии новогодних праздников силовые и специальные ведомства края традиционно усиливают профилактические мероприятия, меры безопасности и предупреждения во всех сферах жизнедеятельности – поводов для беспокойства нет.
В правительстве региона отметили, что подобные фейки в преддверии Нового года ранее распространялись не только в других субъектах страны, но и в соседних дружественных государствах.
Власти призвали граждан проверять информацию в официальных источниках и не способствовать ее распространению.
16:07:29 22-12-2024
Мы верим, но подождем салюта в честь победы в СВО!
Абхазские мандарины тоже подождут.
16:11:49 22-12-2024
Власти? А у нас многовластие?
А конкретно какие из множества властей?
В правительстве кто сообщил и где прочитать официальное заявление?
19:24:12 22-12-2024
Других проблем нет что,ли у правительства АК?