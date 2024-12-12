Жителей Красноярска напугали фейковым предупреждением об атаках авиации

Город якобы "внесен в списки авианалетов"

12 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Жители Красноярска поделились фейковыми листовками о том, что город якобы внесли в "список авианалетов". Об этом сообщает ТВК.

"Красноярск внесен в списки авианалетов. Администрация собирается нас вывозить, а бомбоубежищ нет", – говорится в объявлении.

В листовке сказано, что детей якобы будут вывозить отдельно от родителей, в неизвестном направлении.

Авторы заявляют о непонятном "комитете спасения", в котором должны собираться одинаково возмущенные "единомышленники", и оставляют ссылки на неизвестный сайт и Telegram-канал.

В администрации Красноярска эти сведения опровергли и подчеркнули, что листовки – фейк.