Алтайские власти отсудили бомбоубежище у компании в Новоалтайске

Управление имущественных отношений подало в суд на "Алтайкровлю" еще в 2024 году

16 января 2025, 14:30, ИА Амител

Заброшенное убежище в Барнауле / Фото: amic.ru

Арбитражный суд удовлетворил иск от управления имущественных отношений Алтайского края к "Алтайкровле" о признании отсутствующим право собственности на подвальные помещения в Новоалтайске, которые, судя по всему, являются бомбоубежищем. Как сообщает "Толк", итоги иска опубликовали в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Ведомство обратилось в суд еще летом прошлого года. Предметом стали подвальные помещения площадью чуть более 623 "квадратов" в здании на улице Вагоностроительной, 9.

Само заседание проходило в закрытом режиме, но на то, что в деле фигурировало именно бомбоубежище, указывает формулировка исковых требований, а также участие в деле других ведомств. К иску подключились управление края по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, а также ГУ МЧС по Алтайскому краю.