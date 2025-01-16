Алтайские власти отсудили бомбоубежище у компании в Новоалтайске
Управление имущественных отношений подало в суд на "Алтайкровлю" еще в 2024 году
16 января 2025, 14:30, ИА Амител
Арбитражный суд удовлетворил иск от управления имущественных отношений Алтайского края к "Алтайкровле" о признании отсутствующим право собственности на подвальные помещения в Новоалтайске, которые, судя по всему, являются бомбоубежищем. Как сообщает "Толк", итоги иска опубликовали в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.
Ведомство обратилось в суд еще летом прошлого года. Предметом стали подвальные помещения площадью чуть более 623 "квадратов" в здании на улице Вагоностроительной, 9.
Само заседание проходило в закрытом режиме, но на то, что в деле фигурировало именно бомбоубежище, указывает формулировка исковых требований, а также участие в деле других ведомств. К иску подключились управление края по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, а также ГУ МЧС по Алтайскому краю.
14:37:27 16-01-2025
в текущей ситуации, давно, нужно было в одностороннем порядке это сделать, положенными компенсациями для арендатора, разумеется, но сделать.
я думаю, что в случае чего, люди в принципе не знают куда им бежать, а и особо некуда.
то уто уже приватизировали, нужно подумать о механизме изъятия с компенсацией или о передаче в аренду городу или краю.
пока имеет место быть, то что имеет.
22:31:49 16-01-2025
Хорошее бомбоубежище есть на Барнаульском молочном комбинате. Или было - давно там не был.