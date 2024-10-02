Сейчас власти не сообщают, где находятся бомбоубежища

02 октября 2024, 08:25, ИА Амител

Заброшенное убежище в Барнауле / Фото: amic.ru

В сентябре 2024 года власти Новосибирска обрадовали жителей картой бомбоубежищ, мест выдачи средств индивидуальной защиты и сборных пунктов эвакуации. Городские власти назвали это шагом навстречу новосибирцам. В Барнауле такой карты пока нет. Amic.ru спросил в мэрии краевой столицы, может ли список убежищ появиться в ближайшее время.

На запрос amic.ru в городской администрации ответили, что в случае угрозы барнаульцам "в установленные законом сроки" сообщат, где находятся бомбоубежища. Сделают это в средствах массовой информации, с помощью информационных знаков и на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Еще в 2022 году в Алтайском крае был введен базовый уровень готовности, пояснили в администрации. В его рамках не предусмотрены отдельные мероприятия по гражданской обороне. Если ситуация изменится, то до жителей доведут информацию: о месте расположения и о пути следования в ближайшие защитные сооружения, о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты (противогазов) и о сборных эвакуационных пунктах, отметили в администрации.

В плане гражданской обороны предусмотрено, что жилой фонд должен быть закреплен за заглубленными объектами инженерной инфраструктуры. В том же плане определены места получения населением средств индивидуальной защиты и спланирован порядок осуществления эвакуационных мероприятий.

В мэрии добавили, что сейчас для информирования населения на официальном сайте Барнаула есть баннер "Гражданская оборона. Это должен знать каждый", в котором есть наглядные пособия и видеоролики по действиям населения при сигналах гражданской обороны, при эвакуационных мероприятиях и при аварии на химически опасном объекте. Также там размещена информация о содержании тревожного чемоданчика и о средствах коллективной и индивидуальной защиты.

Напомним, что недавно в Алтайском крае решили провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. 19 сентября губернатор региона Виктор Томенко подписал документ, в котором есть задача выявить фактическое наличие защитных сооружений гражданской обороны, оценить их основные технические характеристики и готовность к использованию по предназначению. Также экспертам предстоит определить состояние обеспеченности населения средствами коллективной защиты и выявить факты, когда организации имеют права собственности на убежища. Всем этим займутся специальные комиссии.

Как выглядят барнаульские бомбоубежища, можно увидеть здесь.