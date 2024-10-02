Мало ли что. Как барнаульцы узнают, где находится бомбоубежище?
Сейчас власти не сообщают, где находятся бомбоубежища
02 октября 2024, 08:25, ИА Амител
В сентябре 2024 года власти Новосибирска обрадовали жителей картой бомбоубежищ, мест выдачи средств индивидуальной защиты и сборных пунктов эвакуации. Городские власти назвали это шагом навстречу новосибирцам. В Барнауле такой карты пока нет. Amic.ru спросил в мэрии краевой столицы, может ли список убежищ появиться в ближайшее время.
На запрос amic.ru в городской администрации ответили, что в случае угрозы барнаульцам "в установленные законом сроки" сообщат, где находятся бомбоубежища. Сделают это в средствах массовой информации, с помощью информационных знаков и на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.
Еще в 2022 году в Алтайском крае был введен базовый уровень готовности, пояснили в администрации. В его рамках не предусмотрены отдельные мероприятия по гражданской обороне. Если ситуация изменится, то до жителей доведут информацию: о месте расположения и о пути следования в ближайшие защитные сооружения, о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты (противогазов) и о сборных эвакуационных пунктах, отметили в администрации.
В плане гражданской обороны предусмотрено, что жилой фонд должен быть закреплен за заглубленными объектами инженерной инфраструктуры. В том же плане определены места получения населением средств индивидуальной защиты и спланирован порядок осуществления эвакуационных мероприятий.
В мэрии добавили, что сейчас для информирования населения на официальном сайте Барнаула есть баннер "Гражданская оборона. Это должен знать каждый", в котором есть наглядные пособия и видеоролики по действиям населения при сигналах гражданской обороны, при эвакуационных мероприятиях и при аварии на химически опасном объекте. Также там размещена информация о содержании тревожного чемоданчика и о средствах коллективной и индивидуальной защиты.
Напомним, что недавно в Алтайском крае решили провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. 19 сентября губернатор региона Виктор Томенко подписал документ, в котором есть задача выявить фактическое наличие защитных сооружений гражданской обороны, оценить их основные технические характеристики и готовность к использованию по предназначению. Также экспертам предстоит определить состояние обеспеченности населения средствами коллективной защиты и выявить факты, когда организации имеют права собственности на убежища. Всем этим займутся специальные комиссии.
Как выглядят барнаульские бомбоубежища, можно увидеть здесь.
09:25:32 02-10-2024
Что то мне не хорошо что то мне не весело...
09:27:40 02-10-2024
на официальном сайте --- посмотрел, сказано, адрес эвакуационного пункта нужно узнать заранее. Где!?
09:31:14 02-10-2024
"в установленные законом сроки" -- а какие сроки установлены законом?
09:48:57 02-10-2024
власти Новосибирска обрадовали жителей картой бомбоубежищ ---- а наши так не могут?
10:36:24 02-10-2024
Зачем знать простым смертным что-то знать?
11:18:35 02-10-2024
Зачем тогда голосовать за непростых?
11:29:43 02-10-2024
Гость (11:18:35 02-10-2024) Зачем тогда голосовать за непростых?... А никто и не голосует, просто их уже столько развелось паразитов, что они включая все средства переплевывают ваше голосование своим.
12:57:22 02-10-2024
Можно через Госуслуги организовать оповещение о бомбоубежищах и пунктах эвакуации, каждый узнает свое
14:47:07 02-10-2024
Гость (12:57:22 02-10-2024) Можно через Госуслуги организовать оповещение о бомбоубежища... Вообще не каждый. То человеческий фактор ( у кого-то нет Госуслуг), то обвал на Госуслугах, то интернет подвёл((.