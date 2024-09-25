В регионе нужно расселить более 450 домов

25 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Заседание Совета Федерации / Фото: пресс-служба АКЗС

Власти Алтайского края предложили запустить новый этап программы расселения жителей аварийных и ветхих домов в стране. Инициативу обсудили 24 сентября в Совете Федерации во время Дней Алтайского края. Участие в мероприятии приняли губернатор Виктор Томенко, председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко, сенаторы, депутаты краевого парламента и члены правительства Алтайского края.

Романенко рассказал, что Алтайских край один из первых досрочно завершил программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года. И направил на софинансирование даже больше необходимого: 26% собственных средств вместо 1%.

Более того, некоторые дома, признанные аварийными уже после 2017-го, расселили за счет регионального бюджета.

"Мы считаем необходимым продолжить эту работу и просим предусмотреть государственное финансирование на расселение домов, которые были признаны аварийными после 2017 года. В нашем крае это свыше 450 домов. Сенаторы комитета поддержали нас в этом", – подчеркнул Александр Романенко.

Регион представил и другие инициативы по развитию ЖКХ и модернизации коммунальной инфраструктуры. В их числе – обновление лифтов. Как уточнил спикер АКЗС, в Алтайском крае уже заменено более тысячи лифтов, но предстоит сделать существенно больше и здесь также нужна помощь государства.

"Третья тема – локальная, но от того не менее затратная. Речь идет о необходимости строительства канализационного коллектора в Рубцовске. Четыре километра магистральной сети, которая нужна всему городу, – это сотни миллионов рублей. Сенаторы вникли в эту проблему, предложили включить объект в федеральную программу и вместе сообща ее решить", – рассказал Романенко.

Члены комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера одобрили предложенные регионом инициативы.