Впервые за девять лет. Что за Дни Алтайского края пройдут в Совете Федерации

В течение трех дней наш регион презентует свои достижения

23 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Пустой зал Совета Федерации / Фото: сайт Совфеда

C 23 по 25 сентября в Совете Федерации пройдут Дни Алтайского края. Это традиционная форма работы, призванная ближе познакомить сенаторов с особенностями социально-экономического развития регионов. Дни Алтайского края проводились в верхней палате парламента уже дважды: в 2007 и 2015 годах. Что интересного на мероприятии расскажут сенаторам члены правительства Алтайского края – в материале amic.ru.

Какие мероприятия пройдут?

Делегацию региона возглавят губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Также с участием представителей органов власти Алтайского края состоятся расширенные заседания шести комитетов Совета Федерации и пленарное заседание – "час субъекта". В столицу отправились члены правительства и "кураторы" ключевых направлений.

В частности, состоятся следующие заседания:

– 23 сентября пройдет комитет СФ по науке, образованию и культуре на тему "Актуальные вопросы развития образования и культуры". В этот же день алтайская делегация выступит на комитете СФО по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "О жилищной политике и развитии жилищно-коммунального хозяйства в крае".

– 24 сентября состоится сразу четыре заседания комитетов СФ. На примере Алтайского края расскажут, как сбалансировать бюджеты субъектов РФ. В комитете СФ по социальной политике пройдет заседание на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в регионе".

В комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудят тему "О реализации проектов комплексного развития сельских территорий". А вот в комитете по экономической политике алтайские специалисты расскажут о развитии краевой транспортной инфраструктуры.

– 25 сентября выставку Алтайского края посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках "часа субъекта" о достижениях региона расскажет губернатор Виктор Томенко. Команды же федеральных и краевых органов власти проведут товарищеские матчи по футболу.

Что Дни Алтайского края могут дать региону?

На заседаниях комитетов детально, в силу их профиля, будут рассмотрены вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, культуры, транспорта, коммунальной инфраструктуры, социальной и бюджетной политики.

Ключевое событие – презентация губернатором Виктором Томенко стратегии развития Алтайского края. Специальный документ состоит не из показателей на длительную перспективу, а из конкретных объектов инвестхарактера, по которым региону требуется помощь в строительстве, модернизации, капремонте. Среди них – просьба о строительстве большой школы на 1100 учащихся в Барнауле, офтальмологической поликлиники, операционного корпуса краевой клинической больницы, расширении онкологического центра.

Спикер АКЗС Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина

Также власти Алтайского края будут просить выделить из федерального бюджета средства, чтобы достроить ледовую арену в Барнауле на проспекте Сибирском, 52. На завершение проекта необходимо около 2 миллиардов рублей. Арену на проспекте Сибирском возводят уже более десяти лет. Ее планировали строить за федеральные средства. Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Позже ожидалось, что достроят спортивный объект за краевые средства.

"Мы получили согласие президента о решении кадрового вопроса в бюджетной сфере, особенно по педагогам и медицинским работникам. И заложили в постановление просьбу о выделении средств на строительство 60 малоэтажных многоквартирных домов практически в каждом районе, чтобы дать жилье этим категориям работников. Есть тема объездной дороги в Барнауле с выходом на Павловский тракт. Очень большой пакет интересных вопросов, который, надеемся, Совет Федерации поддержит, и это даст возможность правительству принимать положительные решения в отношении нашего субъекта", – прокомментировал предстоящее мероприятие спикер АКЗС Александр Романенко.

Как Дни Алтая прошли в прошлый раз?

Дни Алтайского края в Совете Федерации в 2015 году / Фото: правительство Алтайского края

В 2015 году мероприятие прошло с 17 по 18 ноября. Члены алтайской делегации участвовали в заседаниях пяти комитетов верхней палаты парламента: по бюджету и финансовым рынкам, экономической политике, социальной политике, федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко также посетила выставочный стенд Алтайского края. Экспозиция отразила этапы развития региона: демидовский период, столыпинские реформы, Великая Отечественная война, освоение целины. Отдельный блок посвящен современности.