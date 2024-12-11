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Алтайские военные перекроют участок Чуйского тракта 11 декабря

Ограничение продлится два часа

11 декабря 2024, 14:55, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru
Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае вечером 11 декабря на два часа перекроют участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничение введут с 18:00 до 20:00 на автодороге н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в полиции подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Алтайский край Дорожный ремонт

Комментарии 2

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Гость

15:02:00 11-12-2024

Да сделайте для них рокадные дороги, задолбали своими перекрытиями.

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Гость

16:58:30 11-12-2024

Гость (15:02:00 11-12-2024) Да сделайте для них рокадные дороги, задолбали своими перекр... Что, в твоем воспаленном мозгу, есть рокадная дорога? Вот такое определение устроит?
Рокада (также рокадный путь, от фр. rocade «объездная дорога») — железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.

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