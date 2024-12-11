Алтайские военные перекроют участок Чуйского тракта 11 декабря

Ограничение продлится два часа

11 декабря 2024, 14:55, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае вечером 11 декабря на два часа перекроют участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничение введут с 18:00 до 20:00 на автодороге н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в полиции подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.