Алтайские военные перекроют участок Чуйского тракта 11 декабря
Ограничение продлится два часа
11 декабря 2024, 14:55, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае вечером 11 декабря на два часа перекроют участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в МВД региона.
Ограничение введут с 18:00 до 20:00 на автодороге н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в полиции подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
15:02:00 11-12-2024
Да сделайте для них рокадные дороги, задолбали своими перекрытиями.
16:58:30 11-12-2024
Гость (15:02:00 11-12-2024) Да сделайте для них рокадные дороги, задолбали своими перекр... Что, в твоем воспаленном мозгу, есть рокадная дорога? Вот такое определение устроит?
Рокада (также рокадный путь, от фр. rocade «объездная дорога») — железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.