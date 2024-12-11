В Алтайском крае с 15 декабря изменят расписание пригородных поездов

Также сместится время отправления и прибытия

11 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый график движения поездов на сети железных дорог страны вводят 15 декабря. В связи с этим расписание 20 пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае, изменится. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, нововведения затронут следующие направления:

ежедневно начнет курсировать скорый поезд Барнаул – Славгород;

скорые электропоезда № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:45, прибытие в 08:25) и № 7106 Барнаул – Аламбай (отправление в 17:17, прибытие в 20:32) будут делать дополнительную остановку на станции Укладочный;

по Заринскому, Ребрихинскому и Каменскому направлениям на отдельных маршрутах отменят садоводческие остановки до 31 марта 2025 года.

Также известно, что время отправления и прибытия поездов сместится от одной до семи минут.