В Алтайском крае с 15 декабря изменят расписание пригородных поездов
Также сместится время отправления и прибытия
11 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Новый график движения поездов на сети железных дорог страны вводят 15 декабря. В связи с этим расписание 20 пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае, изменится. Об этом сообщили в правительстве региона.
Так, нововведения затронут следующие направления:
- ежедневно начнет курсировать скорый поезд Барнаул – Славгород;
- скорые электропоезда № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:45, прибытие в 08:25) и № 7106 Барнаул – Аламбай (отправление в 17:17, прибытие в 20:32) будут делать дополнительную остановку на станции Укладочный;
- по Заринскому, Ребрихинскому и Каменскому направлениям на отдельных маршрутах отменят садоводческие остановки до 31 марта 2025 года.
Также известно, что время отправления и прибытия поездов сместится от одной до семи минут.
"Размеры пригородного движения в Алтайском крае сохранены в полном объеме: в зимний период курсируют 39 пар поездов в будни, 32 пары поездов – в выходные дни, в летний период – 43 пары поездов по будним дням, 38 пар поездов – в выходные", – рассказали краевому правительству в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала компании "РЖД".
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