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В Алтайском крае с 15 декабря изменят расписание пригородных поездов

Также сместится время отправления и прибытия

11 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый график движения поездов на сети железных дорог страны вводят 15 декабря. В связи с этим расписание 20 пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае, изменится. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, нововведения затронут следующие направления:

  • ежедневно начнет курсировать скорый поезд Барнаул – Славгород;
  • скорые электропоезда № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:45, прибытие в 08:25) и № 7106 Барнаул – Аламбай (отправление в 17:17, прибытие в 20:32) будут делать дополнительную остановку на станции Укладочный;
  • по Заринскому, Ребрихинскому и Каменскому направлениям на отдельных маршрутах отменят садоводческие остановки до 31 марта 2025 года.

Также известно, что время отправления и прибытия поездов сместится от одной до семи минут.

"Размеры пригородного движения в Алтайском крае сохранены в полном объеме: в зимний период курсируют 39 пар поездов в будни, 32 пары поездов – в выходные дни, в летний период – 43 пары поездов по будним дням, 38 пар поездов – в выходные", – рассказали краевому правительству в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала компании "РЖД".

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

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