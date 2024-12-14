Алтайские военные перекроют участок Чуйского тракта 14 декабря

Ограничение продлится три часа

14 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 14 декабря на три часа перекроют участок дороги из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.

Ограничение введут с 10:30 до 13:30 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Б. Ключи.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в полиции подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.