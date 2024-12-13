Топ-5 дорог, которые отремонтировали в Алтайском крае в 2024 году

Всего в регионе по нацпроекту обновили 200 километров трасс

13 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Автодорога Алейск – Буканское / Фото: mintrans.alregn.ru

В 2024 году в Алтайском крае по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтировали более 200 километров трасс регионального значения. В каких районах шли самые масштабные работы и что там успели сделать, читайте на amic.ru.

Самые масштабные работы шли в Алейском районе, там отремонтировали 10 километров автодороги Алейск – Буканское. Общая стоимость работ составила 274 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Дорожники демонтировали изношенное покрытие, выполнили отсыпку основания щебеночно-песчаной смесью и уложили новый асфальт. Кроме того, здесь укрепили обочины, заменили автопавильон и барьерные ограждения, установили сигнальные столбики, знаки и нанесли разметку.

Дорога Алейск – Чарыш / Фото: mintrans.alregn.ru

"Данная дорога играет ключевую роль для местных жителей и туристов, связывая их с федеральными трассами А-322 и А-321. Она существенно сокращает время в пути к популярным туристическим местам Алтайского края, таким как соленые озера в Яровом и курорт Белокуриха", – уточняют в ведомстве.

Сразу на нескольких участках шел ремонт на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, которая ведет в Яровое. Так, в Панкрушихинском районе обновили два участка общей длиной 10 км, а в Хабарском районе восстановили покрытие протяженностью 4 км. Работы включали фрезерование старого асфальта, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси и укладку двух слоев дорожного покрытия. Здесь укрепили обочины и нанесли разметку. Общая сумма средств на ремонт превысила 300 млн рублей.

250 млн рублей ушло на ремонт шести километров автодороги Алейск – Чарышское в Усть-Калманском районе. По ней жители и гости региона едут в Чарышский район, чтобы увидеть его достопримечательности, такие как водопады Аврора и Спартак, гора Колокольня. Ожидается, что улучшение состояния магистрали позволит повысить турпоток.

Подъезд к селу Озерки. Фото: mintrans.alregn.ru

Шли ремонтные работы в 2024 году и в Тальменском районе. Здесь обновили школьный маршрут длиной 1,7 километра на подъездной дороге к селу Озерки. Вдоль дороги были оборудованы два пешеходных перехода – у школы и в центре села, а также построен тротуар.

"Ремонт дорог вблизи образовательных учреждений критически важен для обеспечения безопасности учащихся, поэтому создание комфортных условий для их передвижения является приоритетом. Стоимость контракта составила более 33 млн рублей", – подчеркнули в профильном ведомстве.

Автодорога Мамонтово-Украинка. Фото: mintrans.alregn.ru

На трассе Мамонтово – Украинка в Мамонтовском районе по просьбе местных жителей отремонтировали участок протяженностью два километра. Люди жаловались на серьезные дефекты на дороге, по которой они добираются к таким важным инфраструктурным объектам, как молочный завод, школа и больница. Кроме того, трасса соединяет райцентр с магистралью А-321. Подрядчик устранил все недостатки. Общая стоимость работ составила более 60 млн рублей.