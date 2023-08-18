Алтайские врачи научились делать уникальную операцию для паллиативных детей

Вылечить таких пациентов полностью невозможно, но им можно сделать жизнь проще

18 августа 2023, 14:19, ИА Амител

Кадр из видео

Алтайские врачи научились делать сложную операцию, которая поможет паллиативным детям. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Несмотря на то, что вылечить таких детей полностью невозможно, есть способы упростить их жизнь. Например, детям вшивали трубку для питания, но эта операция требовала длительного восстановления и не каждый мог ее пережить.

Хирурги детской горбольницы № 7 освоили новый метод установки трубки для кормления. Он менее травматичный и уже на следующий день после операции ребенок может отправиться домой.

За год подобную процедуру проведут 50 детям.