Томенко рассказал о новой поликлинике в районе Алтайского края

Медицинское учреждение сможет принимать по 150 человек в день

17 августа 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в Советском районе заканчивают строить поликлинику местной ЦРБ. Пост об этом глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

Ежедневно поликлиника сможет принимать по 150 человек, а всего помощь в ней могут получить свыше 15 тысяч жителей района.

В данный момент строители уже завершили отделочные работы. Для медорганизации закупили необходимое оборудование.

Томенко добавил, что на возведение медицинского учреждения направили 280 миллионов рублей.