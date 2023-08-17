Томенко рассказал о новой поликлинике в районе Алтайского края
Медицинское учреждение сможет принимать по 150 человек в день
17 августа 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в Советском районе заканчивают строить поликлинику местной ЦРБ. Пост об этом глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
Ежедневно поликлиника сможет принимать по 150 человек, а всего помощь в ней могут получить свыше 15 тысяч жителей района.
В данный момент строители уже завершили отделочные работы. Для медорганизации закупили необходимое оборудование.
Томенко добавил, что на возведение медицинского учреждения направили 280 миллионов рублей.
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