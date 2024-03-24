Алтайские врачи вновь поедут лечить людей в Славяносербский район ЛНР

Первая командировка медиков из Алтайского края прошла продуктивно, напомнил министр здравоохранения Дмитрий Попов

24 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Медицинский работник / Фото: amic.ru

Медики из Алтайского края вскоре отправятся в командировку в Луганскую Народную Республику. Об этом в ходе итоговой коллегии краевого Минздрава рассказал его руководитель Дмитрий Попов. Врачи будут лечить жителей Славяносербского района, активную помощь которому край оказывает уже больше года.

По словам Попова, поездка намечена на апрель. Состав медицинской бригады и ее количество министр не уточнил. Но отметил, что командировка организована по обращению главы Славяносербского района и министра здравоохранения ЛНР. И добавил, что это будет уже вторая подобная поездка.

"В 2023 году наши медики уже выезжали туда и осматривали жителей. Мы четко понимаем, какие дефициты там есть, и будем продолжать эту совместную работу", – сказал Дмитрий Попов. Осенью 2023-го в Славяносербский район выезжала бригада из восьми врачей Алтайского края. Возглавила делегацию главный врач барнаульской поликлиники № 9 Инна Анисимова. Медики провели в ЛНР месяц. За это время они осмотрели около трех тысяч пациентов.