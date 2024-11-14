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Алтайских автомобилистов начнут по камерам штрафовать за езду без ремня

Первые постановления о нарушениях вынесут уже завтра, 15 ноября

14 ноября 2024, 20:55, ИА Амител

Ремень безопасности / Фото: Maxim Hopman/unsplash.com
Ремень безопасности / Фото: Maxim Hopman/unsplash.com

В Алтайском крае начинают работу комплексы, которые будут фиксировать водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, первые постановления об административных правонарушениях по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") будут вынесены уже завтра, 15 ноября.

Отмечается, что ранее информация о нарушениях поступала в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции с комплексов фотовидеофиксации в тестовом режиме. Теперь же нарушителей начнут штрафовать.

В ГАИ напомнили, что по ст. 12.6 КоАП водителю грозит наказание в размере 1000 рублей. Если непристегнутым окажется пассажир, то собственнику транспортного средства придется оплатить такой же штраф.

Алтайский край штрафы

Комментарии 30

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Кхм...

21:01:14 14-11-2024

Нужно более лучшие камеры покупать. Чтобы обштрафовать всех было проще.
🤣

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Гость

21:12:38 14-11-2024

это ж какого разрешения должна быть камера!? что бы утверждать что чел без ремня!...
бежевый ремень на бежевой куртке!?
или чёрный ремень на чёрной куртке...?
и главное не оспоришь! ну точнее связываться кто будет...?!

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Гость

11:41:49 23-11-2024

Гость (21:12:38 14-11-2024) это ж какого разрешения должна быть камера!? что бы утвержда... А им не по фигу?! Главное вынести постановление, а потом бегай доказывай , что не верблюд ! Побор будет содран и замучаешься возвращать!(((((

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Гость

21:17:56 14-11-2024

Лучше бы тыловых полицаев выгнали на дорогу, ловить пьяных, обдолбаных и бесправных.

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Кхм...

23:14:31 14-11-2024

Гость (21:17:56 14-11-2024) Лучше бы тыловых полицаев выгнали на дорогу, ловить пьяных, ... Господа офицерА до такого не унизятся.

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1

22:05:49 14-11-2024

Где будут устанавливать? Адреса в студию, или секрет!

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Гость

22:25:06 14-11-2024

А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный, то машина не заведётся. Если превысил скорость, больше не разгонишся. Зачем усложнять с камерами.

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Гость

22:36:52 14-11-2024

Гость (22:25:06 14-11-2024) А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный,... Это не усложнение это заработок

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Элен без ребят

23:42:13 14-11-2024

Гость (22:25:06 14-11-2024) А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный,... и ещё датчик перегара. если водила пьян или недавно употреблял, то всё. приехали. неужели это сложно?

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Гость

11:44:51 23-11-2024

Гость (22:25:06 14-11-2024) А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный,... А как тогда поборы собирать ?!))))




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Гость

23:14:41 14-11-2024

ну датчик давно придумали, тупо ремень застегнул и сел, проверенно. а датчиком на алкоголь не выйдет, тогда пассажира пьяного не увезешь)))

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Гость

00:25:13 15-11-2024

Честное говоря пофиг. Подъезжаю к гаражу, что бы открыть ворота - отстегиваю ремень. Открыл, сел за руль - ремень. Прям уже дурная привычка.
На домашних уж и не обращаю внимания -все ге автомате пристёгнутся.

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Гость

09:41:24 15-11-2024

Гость (00:25:13 15-11-2024) Честное говоря пофиг. Подъезжаю к гаражу, что бы открыть вор... Не пофиг тебе будет. Глюкнет камера, и доказывай, что был пристёгнут. Правильно люди сомневаются. Я тоже всегда пристёгнут, и мои пассажиры.

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Гость

09:50:07 15-11-2024

Гость (09:41:24 15-11-2024) Не пофиг тебе будет. Глюкнет камера, и доказывай, что был пр... Глупости. Много вы знаете случаев с "глюканьем" камер фиксирующих нарушение скоростного режима? Штук 5 сможете сообщить?

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Гость

09:48:26 15-11-2024

Гость (00:25:13 15-11-2024) Честное говоря пофиг. Подъезжаю к гаражу, что бы открыть вор... Пристегиваетесь, чтобы заехать в гараж? Либо сочиняете, либо у вас паранойя.)

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Гость

12:43:42 15-11-2024

Гость (09:48:26 15-11-2024) Пристегиваетесь, чтобы заехать в гараж? Либо сочиняете, либо... Я тоже пристегиваюсь. Это не паранойя, это привычка, выработанная годами.

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Гость

04:48:48 15-11-2024

И за разговоры по телефону во время движения надо штрафовать - обнаглели водители

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Гость

08:24:22 15-11-2024

Гость (04:48:48 15-11-2024) И за разговоры по телефону во время движения надо штрафовать... и ппешиков штрафовать за разговор по телефону или залипанию в него при ПЕРЕХОДЕ по ПП. ибо он такой же участник движения и на равных правах с водителем!

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Гость

16:20:08 15-11-2024

Гость (08:24:22 15-11-2024) и ппешиков штрафовать за разговор по телефону или залипанию ... Согласен, только они безопаснее

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Гость

07:58:16 15-11-2024

Охренеть. Даже езда без прививки более опасна для окружающих

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Гость

08:13:52 15-11-2024

Скорость принятия и внедрения решений, как совещание троек в свое время.

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Гость

08:25:23 15-11-2024

Уже один оплатил за пассажира, правда из республики Алтай пришел, с Суртайки.

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Гость

09:29:24 15-11-2024

Всегда пристегиваемся и всех прушу, никто не отказался. Это уже просто рефлекс.

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Владимир Владимирович

10:02:42 15-11-2024

А как быть тем у кого ремень не установлен заводом-изготовителем? У меня грузовик 2005г., ремня нет, завод начал устанавливать с 2006г.

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Гость

12:50:25 15-11-2024

Владимир Владимирович (10:02:42 15-11-2024) А как быть тем у кого ремень не установлен заводом-изготовит... Езжу на ГАЗ21. Там заводом вообще ремни не предусмотрены. Придется футболку с диагональной полосой покупать.

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ППШариков

11:34:55 15-11-2024

"За 1000 рублей, удавится ремнем готовы," (с)

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Одобряю

04:56:05 16-11-2024

Еще нужно в разы повысить штрафы. И бутылить пачками за езду без полиса осаго по камерам,делать массовые рейды по неправильным парковкам

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Санчез

09:16:37 23-11-2024

О как МВД заботится о жизнях людей! Аж слезу пробило))))))))))

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Гость

11:55:05 23-11-2024

Санчез (09:16:37 23-11-2024) О как МВД заботится о жизнях людей! Аж слезу пробило))))))))... МВД лишь руки тех заботливых "заботливальщиков"

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Гость

11:52:54 23-11-2024

Штрафа за не пристегнутый ремень вообще НЕ должно быть.Штраф(наказание)должен быть лишь за деяние, опасное для участников движения. Непристегнутый ремень никакой опасности для других не несёт!!! А моё личное здоровье и жизнь - моё ЛИЧНОЕ дело! "Заботливые вы наши'!!!!

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