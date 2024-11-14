Алтайских автомобилистов начнут по камерам штрафовать за езду без ремня

Первые постановления о нарушениях вынесут уже завтра, 15 ноября

14 ноября 2024, 20:55, ИА Амител

Ремень безопасности / Фото: Maxim Hopman/unsplash.com

В Алтайском крае начинают работу комплексы, которые будут фиксировать водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, первые постановления об административных правонарушениях по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") будут вынесены уже завтра, 15 ноября.

Отмечается, что ранее информация о нарушениях поступала в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции с комплексов фотовидеофиксации в тестовом режиме. Теперь же нарушителей начнут штрафовать.

В ГАИ напомнили, что по ст. 12.6 КоАП водителю грозит наказание в размере 1000 рублей. Если непристегнутым окажется пассажир, то собственнику транспортного средства придется оплатить такой же штраф.