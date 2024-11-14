Алтайских автомобилистов начнут по камерам штрафовать за езду без ремня
Первые постановления о нарушениях вынесут уже завтра, 15 ноября
14 ноября 2024, 20:55, ИА Амител
В Алтайском крае начинают работу комплексы, которые будут фиксировать водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, первые постановления об административных правонарушениях по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") будут вынесены уже завтра, 15 ноября.
Отмечается, что ранее информация о нарушениях поступала в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции с комплексов фотовидеофиксации в тестовом режиме. Теперь же нарушителей начнут штрафовать.
В ГАИ напомнили, что по ст. 12.6 КоАП водителю грозит наказание в размере 1000 рублей. Если непристегнутым окажется пассажир, то собственнику транспортного средства придется оплатить такой же штраф.
21:01:14 14-11-2024
Нужно более лучшие камеры покупать. Чтобы обштрафовать всех было проще.
🤣
21:12:38 14-11-2024
это ж какого разрешения должна быть камера!? что бы утверждать что чел без ремня!...
бежевый ремень на бежевой куртке!?
или чёрный ремень на чёрной куртке...?
и главное не оспоришь! ну точнее связываться кто будет...?!
11:41:49 23-11-2024
Гость (21:12:38 14-11-2024) это ж какого разрешения должна быть камера!? что бы утвержда... А им не по фигу?! Главное вынести постановление, а потом бегай доказывай , что не верблюд ! Побор будет содран и замучаешься возвращать!(((((
21:17:56 14-11-2024
Лучше бы тыловых полицаев выгнали на дорогу, ловить пьяных, обдолбаных и бесправных.
23:14:31 14-11-2024
Гость (21:17:56 14-11-2024) Лучше бы тыловых полицаев выгнали на дорогу, ловить пьяных, ... Господа офицерА до такого не унизятся.
22:05:49 14-11-2024
Где будут устанавливать? Адреса в студию, или секрет!
22:25:06 14-11-2024
А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный, то машина не заведётся. Если превысил скорость, больше не разгонишся. Зачем усложнять с камерами.
22:36:52 14-11-2024
Гость (22:25:06 14-11-2024) А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный,... Это не усложнение это заработок
23:42:13 14-11-2024
Гость (22:25:06 14-11-2024) А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный,... и ещё датчик перегара. если водила пьян или недавно употреблял, то всё. приехали. неужели это сложно?
11:44:51 23-11-2024
Гость (22:25:06 14-11-2024) А если делать в машине датчики не пристегнулись или пьяный,... А как тогда поборы собирать ?!))))
23:14:41 14-11-2024
ну датчик давно придумали, тупо ремень застегнул и сел, проверенно. а датчиком на алкоголь не выйдет, тогда пассажира пьяного не увезешь)))
00:25:13 15-11-2024
Честное говоря пофиг. Подъезжаю к гаражу, что бы открыть ворота - отстегиваю ремень. Открыл, сел за руль - ремень. Прям уже дурная привычка.
На домашних уж и не обращаю внимания -все ге автомате пристёгнутся.
09:41:24 15-11-2024
Гость (00:25:13 15-11-2024) Честное говоря пофиг. Подъезжаю к гаражу, что бы открыть вор... Не пофиг тебе будет. Глюкнет камера, и доказывай, что был пристёгнут. Правильно люди сомневаются. Я тоже всегда пристёгнут, и мои пассажиры.
09:50:07 15-11-2024
Гость (09:41:24 15-11-2024) Не пофиг тебе будет. Глюкнет камера, и доказывай, что был пр... Глупости. Много вы знаете случаев с "глюканьем" камер фиксирующих нарушение скоростного режима? Штук 5 сможете сообщить?
09:48:26 15-11-2024
Гость (00:25:13 15-11-2024) Честное говоря пофиг. Подъезжаю к гаражу, что бы открыть вор... Пристегиваетесь, чтобы заехать в гараж? Либо сочиняете, либо у вас паранойя.)
12:43:42 15-11-2024
Гость (09:48:26 15-11-2024) Пристегиваетесь, чтобы заехать в гараж? Либо сочиняете, либо... Я тоже пристегиваюсь. Это не паранойя, это привычка, выработанная годами.
04:48:48 15-11-2024
И за разговоры по телефону во время движения надо штрафовать - обнаглели водители
08:24:22 15-11-2024
Гость (04:48:48 15-11-2024) И за разговоры по телефону во время движения надо штрафовать... и ппешиков штрафовать за разговор по телефону или залипанию в него при ПЕРЕХОДЕ по ПП. ибо он такой же участник движения и на равных правах с водителем!
16:20:08 15-11-2024
Гость (08:24:22 15-11-2024) и ппешиков штрафовать за разговор по телефону или залипанию ... Согласен, только они безопаснее
07:58:16 15-11-2024
Охренеть. Даже езда без прививки более опасна для окружающих
08:13:52 15-11-2024
Скорость принятия и внедрения решений, как совещание троек в свое время.
08:25:23 15-11-2024
Уже один оплатил за пассажира, правда из республики Алтай пришел, с Суртайки.
09:29:24 15-11-2024
Всегда пристегиваемся и всех прушу, никто не отказался. Это уже просто рефлекс.
10:02:42 15-11-2024
А как быть тем у кого ремень не установлен заводом-изготовителем? У меня грузовик 2005г., ремня нет, завод начал устанавливать с 2006г.
12:50:25 15-11-2024
Владимир Владимирович (10:02:42 15-11-2024) А как быть тем у кого ремень не установлен заводом-изготовит... Езжу на ГАЗ21. Там заводом вообще ремни не предусмотрены. Придется футболку с диагональной полосой покупать.
11:34:55 15-11-2024
"За 1000 рублей, удавится ремнем готовы," (с)
04:56:05 16-11-2024
Еще нужно в разы повысить штрафы. И бутылить пачками за езду без полиса осаго по камерам,делать массовые рейды по неправильным парковкам
09:16:37 23-11-2024
О как МВД заботится о жизнях людей! Аж слезу пробило))))))))))
11:55:05 23-11-2024
Санчез (09:16:37 23-11-2024) О как МВД заботится о жизнях людей! Аж слезу пробило))))))))... МВД лишь руки тех заботливых "заботливальщиков"
11:52:54 23-11-2024
Штрафа за не пристегнутый ремень вообще НЕ должно быть.Штраф(наказание)должен быть лишь за деяние, опасное для участников движения. Непристегнутый ремень никакой опасности для других не несёт!!! А моё личное здоровье и жизнь - моё ЛИЧНОЕ дело! "Заботливые вы наши'!!!!