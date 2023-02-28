Алтайских чиновников и муниципальных служащих научили бережливому производству

Сотрудники исполнительной власти и органов местного самоуправления узнали, как сделать офисные процессы более эффективными

28 февраля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

Сотрудники исполнительных органов региона и подведомственных им учреждений, а также органов местного самоуправления из Калманского, Курьинского, Немецкого национального районов и Ярового стали участниками нацпроекта "Производительность труда". 14-17 февраля для них провели серию обучающих мероприятий.

Это были тренинги по темам картирование, управление изменениями, реализация проектов по улучшению, методика решения проблем и система 5С. Всё это – инструменты бережливого производства, специально адаптированные для офисных процессов. Их провела тренер АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Елена Жилина.

А в заключительный день обучения сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края провели специализированный тренинг "Фабрика офисных процессов".

Участники рассказали, что рассматривали реальные кейсы по грамотной организации рабочих мест и эффективному делопроизводству. Они были простыми и понятными. И позволили взглянуть под новым углом на прижившиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами. Инструменты универсальные, то есть применимы на любом предприятии независимо от его отраслевой принадлежности.

Это был уже пятый поток обучающихся. Всего в регионе по нацпроекту инструментам бережливого производства в офисе обучают с 2021 года. Главная задача – сократить время протекания процессов в офисе и повышать производительность труда.

"Фабрика офисных процессов" – это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом. Подать заявку на участие в тренинге "Фабрика офисных процессов" можно по телефону: (3852) 20-65-56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.