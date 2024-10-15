Алтайских школьников научат конструировать дроны и управлять ими

АлтГТУ запустил марафон "Инженеры Первых"

15 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Обучение в Шипуново / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова объявил о старте марафона научного творчества "Инженеры Первых". Проект проходит при поддержке российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

Команда молодых ученых, преподавателей и студентов посетит школы и города Алтайского края, чтобы провести научно-популярные тренинги "VПолете" и "Электроника Первых". Школьники смогут познакомиться с новейшими моделями дронов – от крупных, грузоподъемность которых достигает 130 кг, до маленьких, высокоскоростных гоночных БПЛА. Помимо этого, организаторы проведут мастер-классы по сборке дронов и обсудят их применение в различных отраслях.

Обучение в Шипуново / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Занятия проводят для учащихся 7-11 классов, а также для студентов колледжей и первокурсников вузов. Тем, кто интересуется программированием, информатикой и авиастроением, предлагают экскурсии в университет. Ребята смогут посетить студенческие конструкторские бюро, центр молодежного инновационного творчества "Ползунов" и лаборатории, занимающиеся цифровыми и интеллектуальными решениями.

Первые занятия "VПолете" уже прошли в Шипуновской школе имени А.В. Луначарского. Студенты показали, как управлять летательными аппаратами. Некоторые школьники даже играли в баскетбол с помощью дронов. Самым активным участникам вручили памятные сувениры. В ближайшие дни аналогичные занятия пройдут в АлтГТУ для учащихся Барнаула.

В рамках тренингов и экскурсий проекта наставники проведут тестирование школьников, чтобы выявить лидеров, которые войдут в состав команд для участия в Первом форуме будущих конструкторов БПЛА. Мероприятие пройдет в декабре и включает в себя соревнования инженерных школьных команд, мастер-классы специалистов и выставку научных достижений региональных предприятий.

Напомним, АлтГТУ также объявил о наборе на курсы в художественной студии. Занятия проходят по выходным. Студия расположена на кафедре изобразительного искусства института архитектуры и дизайна вуза. Желающие смогут освоить такие направления, как цветная графика, рисунок, живопись и иллюстрация. Причем для занятий не требуются предварительный опыт или художественные навыки. Каждый желающий может начать учиться с нуля.