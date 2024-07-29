Алтайских водителей предупредили о тумане и ухудшении видимости на дорогах

Видимость на трассах очень плохая

29 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Туман в Алтайском крае / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Густой туман окутал дороги Алтайского края утром 29 июля, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

В частности, об очень плохой видимости докладывают водители с трасс Павловск – Барнаул и Алейск – Барнаул.

В таких условиях стоит быть внимательным за рулем, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров.

По прогнозу днем 29 июля в Алтайском крае ожидается до 31 градуса тепла. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы.