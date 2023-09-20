НОВОСТИПолитика

Алтайским чиновникам повысят зарплату, некоторым до 5 тысяч рублей

Одни госслужащие смогут получать более 150 тысяч рублей, а другие — пять тысяч рублей

20 сентября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зарплаты госслужащих в Алтайском крае с 1 октября вырастут на 5,5%, сообщает "Алтапресс".

Отметим, доходы госслужащих формируются из денежного вознаграждения и различных надбавок – доплачивают, например, за выслугу лет, ученую степень или за работу с гостайной. Доход зависит от должности чиновника и от численности муниципалитета.

Самая оплачиваемая категория должностей – выборные. Больше всего получают главы городов и районов, а минимальную – депутаты. В Барнауле, например, эта сумма увеличится до 168 и 84 тысяч рублей соответственно. В городах поменьше: до 117 и 59 тысяч рублей.

Доходы глав крупных районов вырастут до 110 тысяч рублей. Руководители муниципальных образований с населением до 10 тысяч человек станут получать 93,5 тысячи.

Самая скромная зарплата – у сотрудников младших должностей. В городских округах они смогут рассчитывать на доход от 5,5 до 11 тысяч рублей, в районах – на 5-7 тысяч.

Фото: amic.ru

"Очень весомо". Алтайским врачам повысили зарплату после реформы туберкулезной службы

Увеличение доходов медиков было одной из главных целей объединения тубдиспансера, говорит главврач Олег Войтов
НОВОСТИОбщество

чиновники зарплаты

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

16:55:19 20-09-2023

Хоть бы не писали об этом!!!!!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
2

17:00:41 20-09-2023

ну молодцы, а что

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:34 20-09-2023

некоторым до 5 тысяч рублей --------- Это типа сейчас получают 5 тысячи, а будут получать 5? Это что ж за чиновники то такие, работающие за идею?))))))))))))))))))))))))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:20 20-09-2023

Гость (17:15:34 20-09-2023) некоторым до 5 тысяч рублей --------- Это типа сейчас получа... А кто сказал. что это чиновники? 5 тыс может получать например простой специалист.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

17:29:31 20-09-2023

Давно уже пора понять, что чиновники разные по своему составу. Обычный делопроизводитель получает тысяч 25-30. Они такие же обычные люди. Далеко не все чиновники начальники.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:55 20-09-2023

ыть (17:29:31 20-09-2023) Давно уже пора понять, что чиновники разные по своему состав... Обычный делопроизводитель чиновником не является. Это специалисты. Чиновкники начинаются от завотделами администраций.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:37 20-09-2023

ыть (17:29:31 20-09-2023) Давно уже пора понять, что чиновники разные по своему состав... Чиновники - всегда начальники. Если он не начальник, значит он не чиновник, а простой специалист.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:12:40 20-09-2023

а можно пенсии повысить,чтобы хоть как-то существовать пенсионерам...А все чиновникам и чиновникам!Как можно то так!А пенсионерам как жить?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:36 20-09-2023

1) А почему делопроизводитель получает 25-30, а воспитатель или учитель, или медсестра, или преподаватель политеха 20-25 ??? 2) А если в районе бардак, то за что глава получает 100-ку ???

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Роман

19:46:10 20-09-2023

Особенно в Рубцовске.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:02 20-09-2023

Пенсии на 600 руб,а тут уже второй раз за год чиновников ублажают на 5000!!!Что, выборы прошли и все можно?Совесть то есть?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:02 20-09-2023

Гость (18:52:02 20-09-2023) Пенсии на 600 руб,а тут уже второй раз за год чиновников уб... Так они только одни и работают...... И труд их велик, подумаешь медсестра, или учитель, или библиотекарь...., так мелочь. Стыда у них нет, вот и повышают. И не на 500 руб, а аж на 5000.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:56 20-09-2023

Гость (18:52:02 20-09-2023) Пенсии на 600 руб,а тут уже второй раз за год чиновников уб... Совесть в России давно кончилась

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:45:21 20-09-2023

а ВиктОр скоко получает?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:50 20-09-2023

когда уже у людей в Барнауле будут расти зарплаты, Томенко?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чин

21:08:28 20-09-2023

гость (19:45:21 20-09-2023) а ВиктОр скоко получает?... А я так полагаю,что с каждого чиновника надо отнять с его зар,платы тысяч десять в пользу пенсионеров и малоимущих.Они совсем зажрались.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:47:53 21-09-2023

Ну вот и первая ласточка после выборов губернатора! Отличное начало! " Самые бедные" жители Алтайского края...чтоб с голоду не умерли-как им жить то, ну что вы возмущаетесь. Кто о них еще позаботится то... Чай не пенсионеры,например, они то че привычные уже на копейки существовать...А эти неее...мало им, все мало- вымрут ведь, а как же мы без них родимых будем!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

02:58:11 21-09-2023

Народ !!! Вы что не видите как чинуши обнаглели ? И ещё , для чинуш вся уголовная ответственность должна быть утроена !!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:26 21-09-2023

Все правильно идет.Зарплату надо чиновникам повысить хотя бы до пол ляма, а учителям, врачам... самим надо доплачивать государству из своего кармана за то, что им дали возможность себя реализовать! Пишут всякую ерунду единицы-провокаторы..А народ доволен и счастлив. Включите зомбоящик и сами убедитесь, что в Багдаде все спокойно и хорошо. Неблагодарные!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:57 21-09-2023

Их для спасения России надо сократить на 50%, зарплату не выше средней по России или региону и не каких специальных льгот за счет бюджета.Уголовная ответственность за преступления в три раза выше нежели простым гражданам

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:28:51 21-09-2023

Хоть бы разок, написали о там, что чиновникам провели пересчёт и их з/п снизилась на 10% . Вот понимаю, в это время было бы показательно и подержит Алтайский чиновник пенсионеров.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

22:57:44 22-09-2023

Гость (16:55:19 20-09-2023) Хоть бы не писали об этом!!!!! ... А кому нужны коментарииобещали поднять чиновникам низшего звена, а как там будет? Только им известно,

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров