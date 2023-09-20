Одни госслужащие смогут получать более 150 тысяч рублей, а другие — пять тысяч рублей

20 сентября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зарплаты госслужащих в Алтайском крае с 1 октября вырастут на 5,5%, сообщает "Алтапресс".

Отметим, доходы госслужащих формируются из денежного вознаграждения и различных надбавок – доплачивают, например, за выслугу лет, ученую степень или за работу с гостайной. Доход зависит от должности чиновника и от численности муниципалитета.

Самая оплачиваемая категория должностей – выборные. Больше всего получают главы городов и районов, а минимальную – депутаты. В Барнауле, например, эта сумма увеличится до 168 и 84 тысяч рублей соответственно. В городах поменьше: до 117 и 59 тысяч рублей.

Доходы глав крупных районов вырастут до 110 тысяч рублей. Руководители муниципальных образований с населением до 10 тысяч человек станут получать 93,5 тысячи.

Самая скромная зарплата – у сотрудников младших должностей. В городских округах они смогут рассчитывать на доход от 5,5 до 11 тысяч рублей, в районах – на 5-7 тысяч.