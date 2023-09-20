Алтайским чиновникам повысят зарплату, некоторым до 5 тысяч рублей
Одни госслужащие смогут получать более 150 тысяч рублей, а другие — пять тысяч рублей
20 сентября 2023, 16:31, ИА Амител
Зарплаты госслужащих в Алтайском крае с 1 октября вырастут на 5,5%, сообщает "Алтапресс".
Отметим, доходы госслужащих формируются из денежного вознаграждения и различных надбавок – доплачивают, например, за выслугу лет, ученую степень или за работу с гостайной. Доход зависит от должности чиновника и от численности муниципалитета.
Самая оплачиваемая категория должностей – выборные. Больше всего получают главы городов и районов, а минимальную – депутаты. В Барнауле, например, эта сумма увеличится до 168 и 84 тысяч рублей соответственно. В городах поменьше: до 117 и 59 тысяч рублей.
Доходы глав крупных районов вырастут до 110 тысяч рублей. Руководители муниципальных образований с населением до 10 тысяч человек станут получать 93,5 тысячи.
Самая скромная зарплата – у сотрудников младших должностей. В городских округах они смогут рассчитывать на доход от 5,5 до 11 тысяч рублей, в районах – на 5-7 тысяч.
16:55:19 20-09-2023
Хоть бы не писали об этом!!!!!
17:00:41 20-09-2023
ну молодцы, а что
17:15:34 20-09-2023
некоторым до 5 тысяч рублей --------- Это типа сейчас получают 5 тысячи, а будут получать 5? Это что ж за чиновники то такие, работающие за идею?))))))))))))))))))))))))))
19:16:20 20-09-2023
Гость (17:15:34 20-09-2023) некоторым до 5 тысяч рублей --------- Это типа сейчас получа... А кто сказал. что это чиновники? 5 тыс может получать например простой специалист.
17:29:31 20-09-2023
Давно уже пора понять, что чиновники разные по своему составу. Обычный делопроизводитель получает тысяч 25-30. Они такие же обычные люди. Далеко не все чиновники начальники.
19:14:55 20-09-2023
ыть (17:29:31 20-09-2023) Давно уже пора понять, что чиновники разные по своему состав... Обычный делопроизводитель чиновником не является. Это специалисты. Чиновкники начинаются от завотделами администраций.
19:17:37 20-09-2023
ыть (17:29:31 20-09-2023) Давно уже пора понять, что чиновники разные по своему состав... Чиновники - всегда начальники. Если он не начальник, значит он не чиновник, а простой специалист.
18:12:40 20-09-2023
а можно пенсии повысить,чтобы хоть как-то существовать пенсионерам...А все чиновникам и чиновникам!Как можно то так!А пенсионерам как жить?
18:23:36 20-09-2023
1) А почему делопроизводитель получает 25-30, а воспитатель или учитель, или медсестра, или преподаватель политеха 20-25 ??? 2) А если в районе бардак, то за что глава получает 100-ку ???
19:46:10 20-09-2023
Особенно в Рубцовске.
18:52:02 20-09-2023
Пенсии на 600 руб,а тут уже второй раз за год чиновников ублажают на 5000!!!Что, выборы прошли и все можно?Совесть то есть?
21:24:02 20-09-2023
Гость (18:52:02 20-09-2023) Пенсии на 600 руб,а тут уже второй раз за год чиновников уб... Так они только одни и работают...... И труд их велик, подумаешь медсестра, или учитель, или библиотекарь...., так мелочь. Стыда у них нет, вот и повышают. И не на 500 руб, а аж на 5000.
22:41:56 20-09-2023
Гость (18:52:02 20-09-2023) Пенсии на 600 руб,а тут уже второй раз за год чиновников уб... Совесть в России давно кончилась
19:45:21 20-09-2023
а ВиктОр скоко получает?
21:07:50 20-09-2023
когда уже у людей в Барнауле будут расти зарплаты, Томенко?
21:08:28 20-09-2023
гость (19:45:21 20-09-2023) а ВиктОр скоко получает?... А я так полагаю,что с каждого чиновника надо отнять с его зар,платы тысяч десять в пользу пенсионеров и малоимущих.Они совсем зажрались.
02:47:53 21-09-2023
Ну вот и первая ласточка после выборов губернатора! Отличное начало! " Самые бедные" жители Алтайского края...чтоб с голоду не умерли-как им жить то, ну что вы возмущаетесь. Кто о них еще позаботится то... Чай не пенсионеры,например, они то че привычные уже на копейки существовать...А эти неее...мало им, все мало- вымрут ведь, а как же мы без них родимых будем!
02:58:11 21-09-2023
Народ !!! Вы что не видите как чинуши обнаглели ? И ещё , для чинуш вся уголовная ответственность должна быть утроена !!!
08:19:26 21-09-2023
Все правильно идет.Зарплату надо чиновникам повысить хотя бы до пол ляма, а учителям, врачам... самим надо доплачивать государству из своего кармана за то, что им дали возможность себя реализовать! Пишут всякую ерунду единицы-провокаторы..А народ доволен и счастлив. Включите зомбоящик и сами убедитесь, что в Багдаде все спокойно и хорошо. Неблагодарные!
20:16:57 21-09-2023
Их для спасения России надо сократить на 50%, зарплату не выше средней по России или региону и не каких специальных льгот за счет бюджета.Уголовная ответственность за преступления в три раза выше нежели простым гражданам
20:28:51 21-09-2023
Хоть бы разок, написали о там, что чиновникам провели пересчёт и их з/п снизилась на 10% . Вот понимаю, в это время было бы показательно и подержит Алтайский чиновник пенсионеров.
22:57:44 22-09-2023
Гость (16:55:19 20-09-2023) Хоть бы не писали об этом!!!!! ... А кому нужны коментарииобещали поднять чиновникам низшего звена, а как там будет? Только им известно,