Увеличение доходов медиков было одной из главных целей объединения тубдиспансера, говорит главврач Олег Войтов

10 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Объединение фтизиатрической службы, которую Минздрав Алтайского края начал в 2023 году, уже дает свои результаты. Зарплаты медиков, которые борются с туберкулезом в регионе, заметно увеличились по сравнению с 2022-м, рассказал главный врач Алтайского краевого тубдиспансера Олег Войтов.

Деньги на повышение высвободили после того, как объединенное медучреждение сократило часть административных должностей. Вернулись даже премии, которых медики, по их словам, не видели очень давно. Кроме того, медработники получают выплаты, введенные весной губернатором.

О том, на сколько повысились зарплаты у фтизиатров и медсестер, – в материале amic.ru.

Деньги – на зарплату, остатки – на премии

С 2023 года все противотуберкулезные диспансеры Алтайского края юридически объединили в одну структуру. Такое решение приняли в краевом Министерстве здравоохранения. Теперь медучреждения Бийска, Славгорода, Благовещенки, Лебяжьего и Рубцовска действуют как филиалы Алтайского краевого тубдиспансера в Барнауле.

Войтов еще в марте рассказывал amic.ru, что для работы объединенной фтизиатрической службы не нужно столько административного персонала, сколько было раньше. Повышение зарплат медикам он называл "задачей с восклицательным знаком".

Сейчас часть немедицинских сотрудников сократили, а освободившиеся деньги действительно потратили на зарплаты.

"Моим приказом были увеличены заработные платы всего персонала: среднего, младшего и врачей. По сравнению с 2022 годом зарплата врачей выросла на 26%, у среднего персонала – на 18%, у младшего персонала – на 30%", – пояснил главврач тубдиспансера.Он подчеркнул, что заработные платы увеличились не только в Барнауле, но и на всех территориях края, где лечат туберкулёз.

Остатки денежных средств после выплаты зарплат идут на ежемесячные премии, отметил Войтов.

В краевом Министерстве здравоохранения добавили, что медики фтизиатрической службы получают и ежемесячные доплаты, которые в марте 2023 года ввел губернатор Виктор Томенко. Так, 25 врачей поликлиники каждый месяц дополнительно получают по 14,5 тысячи рублей, а 32 медсестры – по 6,5 тысячи рублей.

Фото: amic.ru

"Я стала получать больше чем в два раза"

Медики подтверждают, что уровень доходов во фтизиатрической службе очень изменился по сравнению с прошлым годом. Зарплата увеличилась больше чем в два раза, рассказала врач-фтизиатр поликлиники Ирина Тарасенко.

"До этого я, врач высшей категории, получала 32 тысячи рублей на руки. А теперь я ежемесячно получаю 75 тысяч. Представьте, какая разница. Поначалу мы даже тревожились, а не ошибка ли это, не придет ли в следующем месяце зарплата меньше. Это первый раз на моей памяти, чтобы так весомо увеличивались зарплаты во фтизиатрии. Очень весомая помощь для нас, и совсем с другими чувствами идешь на работу. Так что главному врачу огромное спасибо", – рассказала медик.Барнаульский фтизиатр Светлана Казызаева считает, что сравнивать уровень зарплаты нужно не с прошлым годом, а с уровнем пятилетней давности. По ее словам, отличия колоссальные.

"Я уже 12 лет работаю врачом-фтизиатром. Когда я вышла из декретного отпуска в 2018 году, у меня зарплата была всего 12 тысяч рублей. Вспоминая те времена, я очень хорошо ощущаю разницу с тем, что имею сейчас. Мне хватает денег с учетом того, что у меня двое детей. А на них, сами знаете, сколько средств нужно", – пояснила врач.Старшая медсестра филиала в Шелаболихе Наталья Меркулова добавляет, что медики стали получать премии, которых уже очень давно не видели.

"Все стало больше – и оклады, и стимулирующие. Премии пусть и небольшие, но стали выдавать. К праздникам, по итогам квартала и так далее. Раньше такого вообще не было. Так что разница сейчас очень большая, как мы получали раньше и как получали сейчас", – радуется медсестра.

Фото: amic.ru

Зачем тубдиспансеры Алтайского края объединили в единую медслужбу?

В марте главный врач Олег Войтов рассказывал, что главная цель объединения – задать единый стандарт оказания медпомощи по всему краю. Из-за того что диспансеры работали каждый по-своему, далеко не все пациенты могли (или хотели) вовремя начать лечение.

Теперь же все фтизиатрические медучреждения будут действовать как одно целое. Медпомощь будут оказывать на трех уровнях. Сначала пациента будут лечить по месту жительства. Если нужна более высококвалифицированная помощь, его направят в ближайшее противотуберкулезное подразделение. Ну а самые сложные случаи будут лечить в Барнауле.

На постановку диагноза и начало лечения медики должны тратить не больше семи дней.

Подробнее о том, что включает в себя масштабное объединение фтизиатрической службы, читайте в нашем материале.