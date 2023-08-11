Алтайским фермерам хотят разрешить использовать беспилотники

В некоторых регионах России подобный режим уже действует

11 августа 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министерство экономики предлагает разрешить фермерам использование беспилотников рамках экспериментально-правового режима. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что в большинстве регионов России введен запрет на использование дронов, но для фермеров могут сделать исключение.

Эксперимент планируют провести в 12 регионах, в число которых вошел и Алтайский край. При этом в некоторых субъектах России ЭПР уже действует.