В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Автор инициативы отметила, что в развитых странах давно используется такой подход

11 августа 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что рабочую неделю в России можно сократить с 40 до 36 часов. Ее слова передает "Лента".

Политик отметила, что с учетом цифровизации эффективность труда сильно выросла, но многие работодатели продолжают относиться к сотрудникам так же, как это было 50 лет назад. Из-за этого рабочие выгорают.

Бессараб добавила, что во многих европейских странах рабочие недели уже сокращены. В России, по ее мнению, переход можно было бы провести через двухлетний переходный период, который был бы добровольным для работодателей.