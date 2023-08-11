В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
Автор инициативы отметила, что в развитых странах давно используется такой подход
11 августа 2023, 11:19, ИА Амител
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что рабочую неделю в России можно сократить с 40 до 36 часов. Ее слова передает "Лента".
Политик отметила, что с учетом цифровизации эффективность труда сильно выросла, но многие работодатели продолжают относиться к сотрудникам так же, как это было 50 лет назад. Из-за этого рабочие выгорают.
Бессараб добавила, что во многих европейских странах рабочие недели уже сокращены. В России, по ее мнению, переход можно было бы провести через двухлетний переходный период, который был бы добровольным для работодателей.
11:22:40 11-08-2023
Правильно! и Пятницу до 15ч максимум!
11:33:52 11-08-2023
Бредский бред! Смешно, когда менталитеты смешивают! Хотя смешно, если б не было так печально!!!!!!!!!
11:38:21 11-08-2023
Я против , за все платить надо, меньше часов денег тоже мало будет.
11:38:46 11-08-2023
Почему этот политик приводит пример Запада. Запад нам не друг, а примеры брать с недругов это пропаганда. Может ее нужно привлечь за пропаганду Западных ценностей.
13:01:47 11-08-2023
гость (11:38:46 11-08-2023) Почему этот политик приводит пример Запада. Запад нам не дру... Это у вас юмор или вы всерьёз?Если всерьёз,то почему депутат не может привести в пример западные страны ,если у них это имеет место ?Пусть наши теперь "добродетели-гуманисты " последуют их примеру,а то только языком трепать про благо народа и больше ничего.
11:47:54 11-08-2023
Если бы работодатели относились к сотрудникам так, как 50 лет назад , не было бы сейчас безработных и работающих нищих, ездили бы люди в санатории за счёт профсоюзов и детей отправляли на лето отдыхать тоже за символическую плату. А сейчас люди живут от коммуналки до коммуналки: оплатил и ни в чём себе не отказывай.
13:02:18 11-08-2023
Гость (11:47:54 11-08-2023) Если бы работодатели относились к сотрудникам так, как 50 ле... 120 рублей зарплаты инженера - это огромное достижение советской власти? Все эти санатории и пионерлагеря были не бесплатны, а за ваш же счет, вам просто не доплачивали зарплату, а недоплаченными деньгами распоряжались сами. В том числе эти деньги шли и на санатории. Вот только я предпочитаю, чтобы мне платили всё, что мне положено, а дальше я уж сам разберусь на что мне потратить мои деньги.
13:47:56 11-08-2023
Гость (13:02:18 11-08-2023) 120 рублей зарплаты инженера - это огромное достижение совет... И ,всё таки ,при всех тех изъянах жилось человеку тогда легче.И на пенсию он уходил раньше на пять лет,и пенсия была достойная, и плата за жкх и прочие вещи были весьма приемлемы и,вообще, общий настрой был гораздо оптимистичнее нынешнего.А то что не платили всю зарплату ,это точно.Так мы надеялись ,что это всё идёт в общий котёл ,на всеобщее благо,а сейчас куда идёт наша недоплаченная зарплата?Буржую-толстосуму в карман?
13:55:44 11-08-2023
Гость (13:02:18 11-08-2023) 120 рублей зарплаты инженера - это огромное достижение совет... И имеете сейчас все. Что хотите?
13:07:07 11-08-2023
Гость (11:47:54 11-08-2023) Если бы работодатели относились к сотрудникам так, как 50 ле... Опять вытащили СССР, вспомните ещё времена Ивана Грозного.
12:01:22 11-08-2023
Работодатель как за 40 часов стремится особо не платить, так и за 36. Так что я за.
12:13:59 11-08-2023
Хоть одна здравая мысль
12:39:29 11-08-2023
меньше часов денег тоже мало будет.---- денег столько же, это чтобы зп не повышать видимо.
12:47:05 11-08-2023
И тут срач и слезы. если не нравится работодатель - идите к другому, а те кто ноют, что зарплата 15 тысяч, так из за таких как вы такие зарплаты. если бы не находились дураки работать за копейки, и труд бы ценили, а так в первую очередь ВЫ виновны в том, что существуют такие зарплаты, а не работодатель. неудачники. Нормальная идея. А еще лучше учитывать официально удаленный труд, а сообщения по работе через мессенжеры приравнять к трудовым часам! )))
13:04:59 11-08-2023
Гость (12:47:05 11-08-2023) И тут срач и слезы. если не нравится работодатель - идите к ... Человека после учебы без опыта работы никто на большую зарплату сразу не возьмет. А вы сразу таких называете неудачниками. Глупо.
13:52:12 11-08-2023
Гость (13:04:59 11-08-2023) Человека после учебы без опыта работы никто на большую зарпл... Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я с 3 курса начал работать, в итоге к пятому курсу имел иопыт и деньги и работу. И сейчас имею и свой бизнес,и живу в своем доме, и не ною, и ни в чем себе не отказываю. Зато с точностью могу сказать, основная причина низких доходов граждан - ЛЕНЬ. люди обленились, сплошные тиктокеры и прочие тунеядцы, я вон на работу к себе людей найти не могу, либо алкаши, либо тиктокеры. И работать ни кто не хочет. Но ноют все. От мало до велика! Ваша жизнь и ваше благосостояние в ВАШИХ руках, именно ВЫ вершите свою судьбу, и очень глупо СВОИ НЕУДАЧИ списывать на политиков, государство и прочее. НИКТО вам не должен. А если вы не изволите поднять свою попу и чего то добиться, то чужому дяде уж точно не нужно этого для вас. Нойте дальше, либо берите инициативу в свои руки. Или идите ко мне работать ), жаль не могу оставить контакты, забанят как за рекламу.
14:35:00 11-08-2023
#всегодобилсясам (13:52:12 11-08-2023) Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я ... Я не знаю, как ВЫ учились. Но я считаю, что вряд ли хорошо, т.к. вы на работу тратитили время и силы. Свой бизнес и троечник иметь может, и человек без высшего образования. А хорошим специалистом быть - не сможет. Открытия в науке делать - тоже нет. Продаванов в Росии и так много, гораздо нужнее инженеры, ученые и т.п.
15:47:40 11-08-2023
Гость (14:35:00 11-08-2023) Я не знаю, как ВЫ учились. Но я считаю, что вряд ли хорошо, ... Ну вот сидите вы тут хороший специалист, без денег, нищий и ноете. И чего добились? Да я троечник, и чем мне это помешало? ну не учил я таблицы брадиса и интегралы, да они мне и не понадобились ни разу. А вот деньги они всегда нужны. И СВО я помогаю, выделяю средства, а от вас какая польза, хороший вы мой специалист?
16:04:01 11-08-2023
Гость (15:47:40 11-08-2023) Ну вот сидите вы тут хороший специалист, без денег, нищий и ... С чего вы решили, что я нищий специлист и без денег? :-) Я прекрасно зарабатываю (спасибо образованию и опыту). И, скорее всего, больше вас. Но когда-то, когда опыта еще не было, а только знания, зарплата тоже была небольшой. О чём я и говорю - странно ждать, что молодой специалист сразу будет много зарабатывать.
16:05:18 11-08-2023
Гость (15:47:40 11-08-2023) Ну вот сидите вы тут хороший специалист, без денег, нищий и ... Вот я и вижу по вашим рассуждениям, что учились вы не ахти как. А продаваном работать - ума много не надо. У нас в стране этого добра полно. Перекупы и прочее.
15:49:05 11-08-2023
Гость (14:35:00 11-08-2023) Я не знаю, как ВЫ учились. Но я считаю, что вряд ли хорошо, ... Не смешите, кому нужны инженера и учёные и для чего в сырьевой экономике.
14:36:19 11-08-2023
#всегодобилсясам (13:52:12 11-08-2023) Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я ... В СССР тоже были люди, которые рассуждали как вы - зачем мне учиться дальше, тратить на это время, если можно после школы пойти в техникум, а потом деньги на заводе зашибать.
14:51:12 11-08-2023
#всегодобилсясам (13:52:12 11-08-2023) Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я ... А сейчас ,вы ,сами ,своими руками работаете( как в студенчестве) или предпочитаете труд других ,наёмных людей?Думаю,скорее всего второе.Так вот причина низких зарплат и доходов -непомерная жадность нового класса возникшей буржуазии,которых нам толкают как якобы успешных,умных,предприимчивых людей ,добившихся своих успехов самостоятельно.Да,допускаю,есть там и такие люди ,которые через старания,ум,пройдя долгий тернистый путь создали своё дело.Я за таких.Но ,уважаемый,таких ноль целых,хрен десятых к общему числу.А основная масса -это махровые эксплуататоры ,возомнившие себя хозяевами жизни и жирующие за счёт присвоения прибавочной стоимости наёмного труда или грабежа природных ресурсов,принадлежащих всему народу.Я проходил такие вещи,видел эту "передовую" систему организации нынешней экономики.Вот поэтому у людей нет никакого энтузиазма гнуть спину на толстосумов.В западных странах,там тоже такой же народ,но там люди получают достойные деньги.Там ,всё таки государство ,власть держит в узде капиталистов и они вынуждены делиться своими доходами.Так ,что дело то ,наверно,вовсе не в народе?
15:56:59 11-08-2023
Афиноген (14:51:12 11-08-2023) А сейчас ,вы ,сами ,своими руками работаете( как в студенчес... про западные страны смешно. Телевизор насомтрелись? или судите по пару дней отпуска в курортнойй зоне? Уж поверьте, не лучше на западе. И то, что там доходы больше, не волнуйтесь, там на другом забирают. Просто сравнивать разные структуры экономик экономик и ценообразований глупо. Синее с мокрым не сравнить. А по поводу работаю ли я руками, увы, и руками работаю тоже. Кроме бизнеса, я еще люблю именно руками работать, и благоустраиваю и достраиваю свой участок, в этом году вот обустроил бассейн с подогревом. многое сделал именно своими руками. А деньги зарабатываю своей головой и чужими руками. Руками лентяев. а по поводу зарплат, зачем мне платить даже к примеру 20 тысяч теничке, если на 12 тысяч они в драгу в очереди стоят? Мне к чему повышать? Вот не будет на 12 тысяч, поставлю планку в 15...не будет на 15, поставлю планку на 20... Но они есть! И уверен, даже могу вместо 12 поставить 10 - и они все равно БУДУТ мыть. Так что дело все-таки в людях. Как они оценивают СВОЙ труд. А мне зачем впустую сорить деньгами? Мне за это памятник ни кто не поставит, я лучше эти лишние средства передам на беспилотники и на формы парням. И напоследок....я всего добился сам, как вы написали через страдания и тернии. У меня не было ни богатеньких папы и мамы , ни умершего дяди миллионера. Я начинал с общежития политеха. И именно политех мня и научил, именно жить, именно уметь договариваться, и взаимодействовать с людьми, научил экономии времени и решению задач неординарно. Нету смысла и пользы от того, что вы зазубрили там какието правила и ответили на пятерку. Больше смысла, если вы это время потратили с умом, добившись чего то, а с преподом нашли подход и сдали зачет/экзамен. - Вот она школа жизни. Уметь решать вопросы и задачи. А не быть заучкой, но со шваброй.
16:17:52 11-08-2023
#всегодобилсясам (15:56:59 11-08-2023) про западные страны смешно. Телевизор насомтрелись? или суди... Я так считаю ,что при таких взглядах и потребительскому отношению к народу со стороны класса эксплуататоров, нас ничего хорошего не ждёт.Причём всех -и тех и других.
16:35:36 11-08-2023
#всегодобилсясам (15:56:59 11-08-2023) про западные страны смешно. Телевизор насомтрелись? или суди... Перебор с самолюбованием. А так всё логично и по делу.
16:07:34 11-08-2023
#всегодобилсясам (13:52:12 11-08-2023) Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я ... Да нафиг ты кому нужен - работать на тебя =)) Ищи дураков дальше.
20:48:11 11-08-2023
#всегодобилсясам (13:52:12 11-08-2023) Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я ... невозможно объяснить обезьяне, что пока труд её не сделает человеком, она останется обезьяной
20:56:07 11-08-2023
#всегодобилсясам (13:52:12 11-08-2023) Что мешает этому человеку начинать работу во время учебы? я ... мужик-то, пусть и гниленький, раз так кичится, дело говорит. Вы никому не нужны, кроме себя. И у вас 2 варианта - покупать лотерейки, либо вкладываться в себя - в свои навыки, знания. Без этого, без самостоятельного стремления к росту - не будет у вас ничего. Любого крутого спеца спросите - сколько он вкладывался в себя. Работодатель в вас будет вкладываться, только если потенциал будет видеть. Только так. Только сами. Поймите, наконец.
13:24:11 11-08-2023
Гость (12:47:05 11-08-2023) И тут срач и слезы. если не нравится работодатель - идите к ... ------------ Ещё один "предлагатель", у которого все вокруг виноваты, кроме него?!)); хрю хрюком и хрюкастее (перевод: иди лесом и подальше).
17:08:36 11-08-2023
Гость (12:47:05 11-08-2023) И тут срач и слезы. если не нравится работодатель - идите к ... А лучше вообще всю работу отменить, одни ж успехи кругом... И сиди себе, в ус не дуй. Другие при этом твой покой оберегают, чтоб уютно на диване сиделось. Лентяи...
12:47:13 11-08-2023
Угомоните уже этих депутатов-"инициаторов". Один опять стрелки переводить требует (лето-зима), другая рабочую неделю сократить "как в европе ". С какой стати гейропа пример для РФ? Тем более сейчас, когда наши парни там за нас воюют против этой самой европы. ЕС (почти в полном составе) - поставляют мегатонны оружия фашисто-бандерам. Депутату не стыдно это предлагать? Сейчас нужны серьёзные законы в поддержку народа, экономики! Делать что ли им там нечего? - предвыборный популизм стартанул?
13:08:53 11-08-2023
Функционал и объем работ не уменьшаться, а вот ЗП срежут)))
13:09:48 11-08-2023
Закон относиться только к бюджетникам, в частном бизнесе не кто не оплачивает неработающие часы.
13:15:40 11-08-2023
Так вот как то странно выходит,несмотря на рецессии и кризисы ,страны Запада находят возможности для сокращения рабочей недели для населения,а у нас ,при наших колоссальных природных и прочих богатствах ,не то что сократить ,готовы вообще запрячь нас без выходных пахать.А там не орут из каждого утюга про благо человека а просто делают это благо.А мы вынуждены идти по их следам,скрепя сердце.А впрочем водить нас за нос и втирать нам очки давно известная манера для отвлечения внимания от реальной плачевной ситуации.Так что ,эта очередная инициатива из разряда подобных.Просто очередной пустой звук.
14:50:28 11-08-2023
Как то хорошо бы, а то вся жизнь на работе. Но странная какая то цифра. 36 часов, как разделить на пять дней, или с понедельника по четверг по 7 часов а в пятницу 8 часов, или по 7 часов 20 минут, почему тогда нельзя 34 часа. С понедельника по четверг по 7 часов а в пятницу 6 часов.
15:40:43 11-08-2023
чем ближе выборы тем страннее предложения
18:03:56 11-08-2023
Гость (15:40:43 11-08-2023) чем ближе выборы тем страннее предложения ... Что то не видно уже очередей. Молодёжь за твои гроши не спешит за тобой дерьмо разгребать... А дальше только хуже барыгам будет.