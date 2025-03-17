Алтайским государственным аграрным университетом начал руководить новый ректор

На место Николая Колпакова в статусе врио пришел Владимир Плешаков

17 марта 2025, 13:15, ИА Амител

Врио ректора АГАУ Владимир Плешаков/Фото: Рутюб

В Алтайском государственном аграрном университете произошли кадровые перестановки. Вместо Николя Колпакова, который возглавлял вуз с 2014 года, теперь кресло руководителя учебного заведения в статусе врио занимает опытный аграрий Владимир Плешаков. Информация о кадровых перестановках появилась на сайте вуза. К своим обязанностям Плешаков приступил 7 февраля.

На сайте АГАУ сказано, что Владимир Плешаков родился 7 ноября 1976 года в Барнауле. В 1999-м окончил АГАУ по специальности "зооинженер", а в 2006 году стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В сфере образования Плешакову работать не доводилось. Последние девять лет он руководил АО Племпредприятие "Барнаульское".

Еще в начале года ИА "Атмосфера" со ссылкой на источники сообщало о планах Николая Колпакова покинуть свой пост. После ухода с поста руководителя, вероятно, он станет первым проректором. Эта должность была упразднена несколько лет назад, но ее предполагается снова включить в штатное расписание университета.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе вуза, Николай Колпаков остался работать в вузе, в том числе занимается преподавательской деятельностью.