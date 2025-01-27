Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2024 год
В первую тройку также вошли ректоры АлтГТУ и АГМУ
27 января 2025, 16:40, ИА Амител
Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в 2024 году. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2024 год:
- Сергей Бочаров, АлтГУ – 1-е место, 107 упоминаний;
- Андрей Марков, АлтГТУ – 2-е место, 103 упоминания;
- Ирина Шереметьева, АГМУ – 3-е место, 102 упоминания.
"По сравнению с 2023 годом в 2024 году топ-3 медиарейтинга ректоров Алтайского края изменился. Первое и второе места по-прежнему заняли руководители АлтГУ и АлтГТУ Сергей Бочаров и Андрей Марков. А вот Ирина Лазаренко (АлтГПУ) и Николай Колпаков (АГАУ) выбыли из числа лидеров. На третье место вышла ректор АГМУ Ирина Шереметьева", – отмечает издание.
Напомним, за 2023 год Сергея Бочарова в СМИ упоминали 82 раза, согласно предыдущему медиарейтингу.
03:02:59 28-01-2025
читаю 1 строку и вижу.. Директор Алтайского государственного университета... Он же ректор?
06:14:07 28-01-2025
Это что за рейтинг такой несуразный? По упоминанию ... А почему не задались вопросом: какому упоминанию - отрицательному или положительному? Вот о Бочарове читала все больше положительного, а о ректоре медицинского больше отрицательного... Я думаю, разница существенная..