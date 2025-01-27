Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2024 год

В первую тройку также вошли ректоры АлтГТУ и АГМУ

27 января 2025, 16:40, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в 2024 году. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2024 год:

Сергей Бочаров, АлтГУ – 1-е место, 107 упоминаний;

Андрей Марков, АлтГТУ – 2-е место, 103 упоминания;

Ирина Шереметьева, АГМУ – 3-е место, 102 упоминания.

Медиарейтинг ректоров вузов за 2024 год / Инфографика: "Атмосфера"

"По сравнению с 2023 годом в 2024 году топ-3 медиарейтинга ректоров Алтайского края изменился. Первое и второе места по-прежнему заняли руководители АлтГУ и АлтГТУ Сергей Бочаров и Андрей Марков. А вот Ирина Лазаренко (АлтГПУ) и Николай Колпаков (АГАУ) выбыли из числа лидеров. На третье место вышла ректор АГМУ Ирина Шереметьева", – отмечает издание.

Напомним, за 2023 год Сергея Бочарова в СМИ упоминали 82 раза, согласно предыдущему медиарейтингу.