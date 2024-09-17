Алтайским охотникам начали выдавать разрешения на добычу бобра

Охотиться на зверька можно будет с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025-го в 15 районах края

17 сентября 2024, 09:29, ИА Амител

Бобр / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае начали прием заявлений на выдачу разрешений на добычу бобра, сообщили в региональном Минприроды.

Охота на этого зверька будет разрешена с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025-го на территории общедоступных охотничьих угодий в 15 районах края: Алтайском, Зональном, Каменском, Косихинском, Красногорском, Курьинском, Мамонтовском, Михайловском, Новичихинском, Ребрихинском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском и Тальменском.

В Барнауле заявления принимают по адресу ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приема: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 13:00 до 13:48.

Помимо этого, оставить заявку можно специалистам министерства в районах Алтайского края и на "Госуслугах".