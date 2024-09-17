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Алтайским охотникам начали выдавать разрешения на добычу бобра

Охотиться на зверька можно будет с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025-го в 15 районах края

17 сентября 2024, 09:29, ИА Амител

Бобр / Источник фото: unsplash.com
Бобр / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае начали прием заявлений на выдачу разрешений на добычу бобра, сообщили в региональном Минприроды.

Охота на этого зверька будет разрешена с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025-го на территории общедоступных охотничьих угодий в 15 районах края: Алтайском, Зональном, Каменском, Косихинском, Красногорском, Курьинском, Мамонтовском, Михайловском, Новичихинском, Ребрихинском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском и Тальменском.

В Барнауле заявления принимают по адресу ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приема: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 13:00 до 13:48.

Помимо этого, оставить заявку можно специалистам министерства в районах Алтайского края и на "Госуслугах".

Алтайский край охота Сезон охоты

Комментарии 18

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Кхм...

09:36:50 17-09-2024

Так-то он охотникам нафиг не нужен.
Не, ну если только в госдуме депутаты решили на заседания в бобровых шапках и мехах-соболях приходить...
😆

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Гость

10:08:46 17-09-2024

Кхм... (09:36:50 17-09-2024) Так-то он охотникам нафиг не нужен.Не, ну если только в ... А ты его ел? Он очень вкусный тушёный. Рагу. Чистое мясо, без всяких паразитов, химии, антибиотиков...

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Гость

11:01:08 17-09-2024

Гость (10:08:46 17-09-2024) А ты его ел? Он очень вкусный тушёный. Рагу. Чистое мясо, бе... Прям по-горбачевски - дОбыча бобра. А есть можно всё, даже некоторых насекомых, но нужно учесть, что бобры могут иметь любые болезни грызунов, так как они тоже грызуны и живут с ними рядом.

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Кхм...

20:09:31 17-09-2024

Гость (10:08:46 17-09-2024) А ты его ел? Он очень вкусный тушёный. Рагу. Чистое мясо, бе... А вы его добывали? Попробуйте.

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Гость

10:38:46 17-09-2024

а бобрам тоже начали выдавать разрешения на охотников?!...
или опять всё не справедливо в этой жизни?...

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ГОсть

12:09:19 17-09-2024

Так и пишите - разрешение на убийство............охота , это убийство, кому мяска захотелось ступайте на рынок.

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Гость

13:00:29 17-09-2024

ГОсть (12:09:19 17-09-2024) Так и пишите - разрешение на убийство............охота , это... Как говориться либо трусы наденьте, либо креститесь)).

По-моему это лицимерие, то что ты на рынке покупаешь кем-то убитое и разделанное не делает тебя высоко-духовным и нравственным.

Не суди и не судимым будешь. Могу продолжить... Чья бы корова мычала. И т.д.

Кушайте овощи фрукты, а мясо, рыбу и белок ни ни. Вам нельзя!

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Гость

17:49:02 17-09-2024

Гость (13:00:29 17-09-2024) Как говориться либо трусы наденьте, либо креститесь)).... То, что на рынке продают мясо убитых животных не отменяет того факта, что разрешение выдают охотникам на убийство. А т.к. мясо на рынке уже имеется для удовлетворения потребностей организма, то охота - это не необходимость, а излишество, развлечение убийством.

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гость

12:23:10 18-09-2024

Гость (13:00:29 17-09-2024) Как говориться либо трусы наденьте, либо креститесь)).... Дело не в рынке. А в том, что животных с рынка люди сами воспроизвели и вырастили для пропитания. А бедные бобры выживают как могут в условиях, которые с каждым годом все хуже и хуже опять тки из-за деятельности человека. Вы их не кормили, не поили - а убили и скушали.

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Musik

14:26:03 17-09-2024

ГОсть (12:09:19 17-09-2024) Так и пишите - разрешение на убийство............охота , это... А на рынке мясо из?
Пакаление Де.

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Гость

12:14:19 17-09-2024

а бобрам тоже начали выдавать разрешения на охотников?!... а лучше выдать этим охотникам лицензии охотиться друг на друга. И никто живой не пострадает, и им веселье, и остальным на них поровну.

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Гость

13:15:30 17-09-2024

Гость (12:14:19 17-09-2024) а бобрам тоже начали выдавать разрешения на охотников?!... а... Да вам счас накидают, что мужику надо охотится, природа там, инстинкты. Что на скотобойнях тоже убийство, и всякую подобную байду.

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Гость

19:24:19 17-09-2024

Гость (13:15:30 17-09-2024) Да вам счас накидают, что мужику надо охотится, природа там,... а че там на скотобойнях? Полюбовно все? Вот уж действительно, баба - не человек

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Гость

21:11:31 17-09-2024

Гость (19:24:19 17-09-2024) а че там на скотобойнях? Полюбовно все? Вот уж действительно... Баба - не человек, бобер - не баба, значит бобер - человек.

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Гость

13:31:24 17-09-2024

Бобер курва

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Гость

15:01:27 17-09-2024

Гость (13:31:24 17-09-2024) Бобер курва... На самом деле бобры уже начали представлять серьёзную проблем у для экологии... Грызут что ни попаля, выгрызая целые рощи тальника и ивы по берегам речек и стариц, отчего берега разрушаются, строят запруды, заболачивают местность... из-за того, что их довольно нелегко добыть, да и долгое время на них не охотились, расплодились дико... вся эт а ваша гейская Европа от них не знает куда деваться, почему так и популярны мемы с поляками... у них там много исторических деревянных мостов погрызено...

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Гость

18:36:53 17-09-2024

Гость (15:01:27 17-09-2024) На самом деле бобры уже начали представлять серьёзную пробле... Дама... Вон в Орске самую мощную дамбу в мире прогрызли

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гость

12:26:28 18-09-2024

Гость (18:36:53 17-09-2024) Дама... Вон в Орске самую мощную дамбу в мире прогрызли... И чернобыльскую станцию тоже бобры повредили в 86 г.

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