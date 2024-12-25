Алтайским пенсионерам рассказали, как им проиндексируют пенсии с 1 января 2025 года
Теперь пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающим
25 декабря 2024, 11:15, ИА Амител
С 2025 года Отделение СФР по Алтайскому краю начнет индексировать размер страховой части пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте фонда.
Повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. Однако рост выплат будет разным: у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.Теперь пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающим. Ранее получить индексацию пенсионер мог только после увольнения.
"Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию посчитают не от той суммы, которую работающий пенсионер получит за декабрь 2024 года, а от той, которую он бы получал, если бы не работал. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации", – пояснила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
Например, размер пенсии на лицевом счете пенсионера с учетом всех индексаций составляет 25 000 рублей. Так как он является работающим, то выплата ему производится без индексации – например, 18 000 рублей. С 1 января в результате индексации на 7,3% ему добавят к пенсии 1 825 рублей. То есть проиндексирована будет не та выплата, которую он получает, а которая отражена на лицевом счете. Размер выплаты составит 19 825 рублей. В итоге пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.
Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Другими словами: повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с ее прекращением.
Стоит отметить, что правительство РФ сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше 7,3%.
Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца.
Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров.
Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.
"У работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. Его Отделение СФР по Алтайскому краю проводит ежегодно в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей за пенсионеров, осуществляющих работу", – подчеркнули в сообщении.
11:43:54 25-12-2024
- "Например, размер пенсии на лицевом счете пенсионера с учетом всех индексаций составляет 25 000 рублей. Так как он является работающим, то выплата ему производится без индексации – например, 18 000 рублей. С 1 января в результате индексации на 7,3% ему добавят к пенсии 1 825 рублей. То есть проиндексирована будет не та выплата, которую он получает, а которая отражена на лицевом счете. Размер выплаты составит 19 825 рублей. В итоге пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год." Басня про вершки и корешки.Без бутылок армянского коньяка не понять эту белиберду.
12:45:50 25-12-2024
Гость (11:43:54 25-12-2024) - "Например, размер пенсии на лицевом счете пенсионера с уче... Тут, точно ,ум за разум зайдёт не только у пенсионера.
11:48:16 25-12-2024
Ни фига непонятно... Но обманули-это точно...
12:23:56 25-12-2024
Работающий пенсионер, пенсия 15371 р. Проиндексируют на 1122,08, прыгаю до потолка!
12:46:56 25-12-2024
Гость (12:23:56 25-12-2024) Работающий пенсионер, пенсия 15371 р. Проиндексируют на 1122... Смотри не пробей,ремонт нынче дорог.
12:55:43 25-12-2024
Гость (12:23:56 25-12-2024) Работающий пенсионер, пенсия 15371 р. Проиндексируют на 1122... А ёлочка как, нравится ?
16:45:22 25-12-2024
Гость (12:55:43 25-12-2024) А ёлочка как, нравится ? ... нет
16:44:42 25-12-2024
Гость (12:23:56 25-12-2024) Работающий пенсионер, пенсия 15371 р. Проиндексируют на 1122... Да, еще в августе +214 рублей!!!!
13:07:20 25-12-2024
Почему на 7,3 индексация, ведь инфляция гораздо выше?!
14:03:12 25-12-2024
Вот что было первым, индексация или инфляция?
17:16:59 25-12-2024
ППШариков (14:03:12 25-12-2024) Вот что было первым, индексация или инфляция?... первым было второе
15:01:45 08-01-2025
В общем все уже было рассказано в "Каникулах в Простоквашино"-я вам посылку принес, но я вам ее не отдам.Так то пенсия номинально индексировалась и раньше, просто получал ты ту пенсию, которую назначили при выходе на пенсион. Сейчас будут доплачивать к ней ту часть , которая получается в результате индексации. Молодцы, чего уж там...Даже исходя из приведенного примера получается:25000(пенсия с учетом индексации)- 18000(получаемая пенсия)=7000. За год 84000. Как же это называется то, крутится в голове, вспомнить не могу...