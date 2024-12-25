Теперь пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающим

25 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2025 года Отделение СФР по Алтайскому краю начнет индексировать размер страховой части пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте фонда.

Повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. Однако рост выплат будет разным: у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.Теперь пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающим. Ранее получить индексацию пенсионер мог только после увольнения.

"Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию посчитают не от той суммы, которую работающий пенсионер получит за декабрь 2024 года, а от той, которую он бы получал, если бы не работал. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации", – пояснила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Например, размер пенсии на лицевом счете пенсионера с учетом всех индексаций составляет 25 000 рублей. Так как он является работающим, то выплата ему производится без индексации – например, 18 000 рублей. С 1 января в результате индексации на 7,3% ему добавят к пенсии 1 825 рублей. То есть проиндексирована будет не та выплата, которую он получает, а которая отражена на лицевом счете. Размер выплаты составит 19 825 рублей. В итоге пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.

Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Другими словами: повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с ее прекращением.

Стоит отметить, что правительство РФ сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше 7,3%.

Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца.



Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров.



Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.