Январские пенсии выплатят в конце декабря некоторым россиянам
Это коснется тех, чьи даты выплат выпадают на срок 1 по 9 января
24 декабря 2024, 11:00, ИА Амител
Пенсии за январь выплатят некоторым россиянам досрочно – до 28 декабря. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
"Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", – подчеркнули в ведомстве.
Январские пенсии получат граждане, чьи выплаты выпадают на даты новогодних праздников – с 1 по 9 января.
Те, кому доставляет пенсии "Почта России", получат деньги по графику. На дом пенсии начнут доставлять с 3 января. Доставку через банки возобновят с 10 января по стандартному графику.
При этом досрочные страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном размере.
11:27:29 24-12-2024
О Господи! Верни нас на пятнадцать лет назад, когда было время спокойное и застой?
11:28:32 24-12-2024
из каждого утюга жужжите зачем?кому это нужно он давно об этом знает каждый год одно и то же угомонитесь уже с пенсиями луче пишите почему так мало добавят пенсионерам