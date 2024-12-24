Январские пенсии выплатят в конце декабря некоторым россиянам

Это коснется тех, чьи даты выплат выпадают на срок 1 по 9 января

24 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Пенсии за январь выплатят некоторым россиянам досрочно – до 28 декабря. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

"Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", – подчеркнули в ведомстве.

Январские пенсии получат граждане, чьи выплаты выпадают на даты новогодних праздников – с 1 по 9 января.

Те, кому доставляет пенсии "Почта России", получат деньги по графику. На дом пенсии начнут доставлять с 3 января. Доставку через банки возобновят с 10 января по стандартному графику.

При этом досрочные страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном размере.