Алтайским перевозчикам "ломают" схему с переводом на карту оплаты за проезд
Налоговики несколько месяцев проводили проверки в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах
22 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае перевозчики будут использовать онлайн-кассы при оплате проезда по городским маршрутам, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на региональную налоговую службу.
В ведомстве отметили, что от пассажиров регулярно поступают жалобы на водителей, которые предлагают перевести плату за проезд на свою личную банковскую карту.
В итоге налоговики несколько месяцев проводили проверки в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах.
"Быстро выяснилось, что такая схема чаще всего связана с уводом в тень выручки", – отмечает издание.
По итогам проверок предостережения получил 21 перевозчик – им предложили установить онлайн-кассы. Из них 11 уже зарегистрировали аппараты, подчеркнули в налоговой службе.
Напомним, налоговая еще год назад, в декабре 2022 года, признала незаконным предложение водителей маршруток переводить деньги на карту.
12:13:59 22-12-2023
Да неужели выяснили? Не прошло и три года.... Видать ни один сотрудник ИФНС не пользуется городским транспортом!!!
12:15:48 22-12-2023
Переводить деньги на карту водителю маршрутки или отдавать наличными ,в чем разница?
12:38:40 22-12-2023
Гость (12:15:48 22-12-2023) Переводить деньги на карту водителю маршрутки или отдавать н... В том,что с наличкой мало кто ходит. Всем проще через терминал рассчитаться. Верное решение,а то у меня уже правая рука намного длиннее левой-пока до ваших грошиков дотянешься!!!
12:47:46 22-12-2023
Гость (12:15:48 22-12-2023) Переводить деньги на карту водителю маршрутки или отдавать н... Мне наличкой оплачивать удобнее.
16:08:44 22-12-2023
Гость (12:47:46 22-12-2023) Мне наличкой оплачивать удобнее.... тогда и пешком пройтись не составит труда. При чем тут удобно, что бы начать улучшать ОТ, надо сначала легализовать все финансовые потоки.
14:05:07 23-12-2023
Гость (16:08:44 22-12-2023) тогда и пешком пройтись не составит труда. При чем тут удобн... А наличку тоже в тень можно увести. Они часть этой налички себе бнрут
13:03:43 22-12-2023
Не вижу ничего плохого в переводе по телефону. Везде блин пытаются засунуть эти дерьм..ые онлайнкассы, особенно от дырявого Сбера, которые работают как попало (читай - очереди в автобусах и маршрутках появятся). Это же сколько нетоварищ Греф кое куда занес чемоданчиков - чтобы его Сбер так продвигали?
14:24:53 22-12-2023
Гость (13:03:43 22-12-2023) Не вижу ничего плохого в переводе по телефону. Везде блин пы... Да никуда он ничего не заносил. Он просто кореш кандидата)
13:06:27 22-12-2023
а ничего, что на маршрутах Барнаул - Новоалтайск вообще только наличный расчет? наверное водители проверяющим говорят, что все сбережения с собой возят. тут вообще не проверишь, сколько реально денег поступило за оплату проезда
13:12:38 22-12-2023
гость (13:06:27 22-12-2023) а ничего, что на маршрутах Барнаул - Новоалтайск вообще толь... У них так то патент, раз в квартал заплати деньгу в бюджет и работай, поэтому и не понятно - зачем онлайнкасса. Тем более с ценами сейчас на запчасти и ГСМ - не так то и много остается на зарплату.
13:45:52 22-12-2023
Гость (13:12:38 22-12-2023) У них так то патент, раз в квартал заплати деньгу в бюджет и... Здешний народ не понимает такое слово патент, касса, они здесь с помощью терминала хотят посчитать доход перевозчика, это вообще треш, наличные можно не учитывать, главное обязать рассчитывать перевозчика по терминалу и все ходи считай доход каждый вечер, через сверку итогов терминала.)))))))))))
13:23:45 22-12-2023
Обяжите, перевозчиков вести бухучет, либо переведите на упрощенку с обязательным ведением бухучет и касс.
13:56:17 22-12-2023
На Патенте только ИП, все ООО на УСН. Понятно, что идет сокрытие выручки, поэтому и кассы не хотят использовать. Бесконечные жалобы на ГСМ, запасные части...был бы реальный убыток, не было бы столько желающих осуществлять перевозки.
14:01:46 22-12-2023
Елена (13:56:17 22-12-2023) На Патенте только ИП, все ООО на УСН. Понятно, что идет сокр... Жалобы на запчасти? Так вот год назад головка КАМАЗа Евро-4,5 была в пределах 35 тыс. рублей, на сегодняшний момент около 90 т. рублей ее цена! Редуктор среднего моста КАМАЗ - около 300 т.р. и это по сути простая невысокотехнологичная железяка!
14:53:22 22-12-2023
Гость (14:01:46 22-12-2023) Жалобы на запчасти? Так вот год назад головка КАМАЗа Евро-4,... Пассажиров на КамАЗах перевозят?
15:05:32 22-12-2023
Чучмек (14:53:22 22-12-2023) Пассажиров на КамАЗах перевозят?... Не,на головках Камаза.
16:51:21 22-12-2023
Чучмек (14:53:22 22-12-2023) Пассажиров на КамАЗах перевозят?... Вы видимо слишком далеки от автомобильных реалий. КамАЗ как раз причём, ибо некоторые узлы импортные, а Хундаи и Хино так вообще импортные, которые в основной массе и возят народ. И запчасти из-за бугра возятся, а ценник на них вырос в два раза, а где и в три. Я это не с потолка взял, у меня мазда 6 и запчасти на неё так же подорожали, в два и более раз. И не надо мне писать, что их же не на маздах возят, и так чушь сморозили.
15:21:53 22-12-2023
Гость (14:01:46 22-12-2023) Жалобы на запчасти? Так вот год назад головка КАМАЗа Евро-4,... Камаз то тут при чем? Вопрос и стоит в том, что в обоснование повышения тарифа жалуются перевозчики на то, чтобы купить новые автобусы. Ну повышали, повышали, а автобусы старые и ездят! И Вы туда же про запчасти. Так купили бы новые автобусы на те деньги, что Вам включили в тариф годом ранее и еще годом ранее и еще ранее и не было бы вопросов про зап. части и их дороговизну. Деньги на новые автобусы по карманам растянули и опять канючите на новые автобусы. Так Вам урезать надо тариф до 20 руб. и посмотрим сколько автобусов не выйдет в рейс. И сколько заявок будет сразу на освободившиеся маршруты. В Томске в этом 2023 году тариф 27 руб. и ничего не канючат. Гнать в шею мерию и мера Барнаула! Зажрались! Продают маршруты и видно с этого имеют! В Москве нет частников и весь транспорт муниципальный, новый и никто не канючит! А здесь не автобусы (маршрутки), а фургон на шасси грузовика - скотовозник. Немецкие автобусы хорошие, но все старые, старье, срам да и только!
16:49:55 22-12-2023
Гость (15:21:53 22-12-2023) Камаз то тут при чем? Вопрос и стоит в том, что в обосновани... Вы Москву не сравнивайте, большая часть всех наших денег оседает там. Поэтому там многое могут себе позволить. А про КМАЗ - поверьте много где на вахтовках камазах ездят (где простой пазик не проедет).
14:10:38 22-12-2023
Елена (13:56:17 22-12-2023) На Патенте только ИП, все ООО на УСН. Понятно, что идет сокр... Так желающих как раз и немного
14:05:42 22-12-2023
Вы вообще понимаете что будет в маршрутках если там установить кассы, кто будет контролировать пробит чек или нет, точно так же можно отказать в расчете по терминалу, сказать только наличный расчет и бить чеки по кассе за нал, нет закона обязывающего ИП работать с терминалом, народу пофиг на чеки и доход перевозчика, он хочет рассчитываться по терминалу, вот и возмущается, не понимает, что все его удобство за его счёт, довозмущается скоро будет пешком ходить, или цена билета улетит до 100 руб, зато не будет проблем с терминалом.
14:33:08 22-12-2023
Гость (14:05:42 22-12-2023) Вы вообще понимаете что будет в маршрутках если там установи... А почему в маршрутке 51, 120, 41 есть терминалы? Они в убыток работают? Чем они хуже "наличников"? Если без чека, тогда и стоимость проезда должна быть ниже вполовину.
18:26:21 22-12-2023
Гость (14:33:08 22-12-2023) А почему в маршрутке 51, 120, 41 есть терминалы? Они в убыто... Как хотят так и работают, повторяю нет закона обязывающего работать по терминалу, каждый сам определяет как ему работать с терминалом или без
14:45:27 22-12-2023
Гость (14:05:42 22-12-2023) Вы вообще понимаете что будет в маршрутках если там установи... Еще один одаренный. Схема-то шикарная, чего уж. Водитель утаивает от хозяина, хозяин от налоговой. Так и пассажирам тогда зайцами ездить, за каждым не набегаешься. Тогда хоть по 200 ценник ставьте.
18:08:09 22-12-2023
Гость (14:45:27 22-12-2023) Еще один одаренный. Схема-то шикарная, чего уж. Водитель ута... Про патент не, не слышали, опять инфа мимо мозгов пролетела, оспадя откуда вы такие одаренные.)))))
14:40:19 22-12-2023
Повылазили ипэшники, ор подняли. Только в Барнауле такой бардак с маршрутками. То, что заставят онлайн-кассами оборудовать, конечно, проблему не решит. Вон, в 144-м они есть, а толку, если водитель орать как истеричка начинает, если ты пытаешься картой рассчитаться.
15:30:59 22-12-2023
Гость (14:05:42 22-12-2023) Вы вообще понимаете что будет в маршрутках если там установи... Давайте понизим волевым решением (деятелям от мэрии продающим маршруты конечно серпом по яйцам) тариф до 20 руб. за проезд. И выпуск автобусов только годных для перевоза ГРАЖДАН РОССИИ. Ведь скоро выборы!!!!!! И пусть только вякнут, а то выберем коммунистов!!!!
22:01:23 22-12-2023
Тот транспорт, что в Барнауле, - это повозки не для людей. Может для скота такие телеги и подойдут. Зато есть министры, комитеты и председатели.
06:15:41 23-12-2023
За обслуживание этих терминалов и еще касс (и это не малые деньги) кто-то должен платить. В итоге это прибавят в стоимость проезда. И второй вариант, перевозчики просто продадут автобусы в другие города, водители разбегутся. И будет совсем небольшое количество транспорта в городе. И так уже много перевозчиков закрылось, они на грузовые перевозки перешли и другими видами деятельности занимаются. Пассажирские перевозки очень убыточные стали.
00:45:29 24-12-2023
Читатель (06:15:41 23-12-2023) За обслуживание этих терминалов и еще касс (и это не малые д... Вы хоть один здесь адекватный, народ не понимает что оплачивать все доп расходы придется ему, только хочу, хочу терминал, как дети малые.
06:22:45 23-12-2023
В стоимость проезда войдет