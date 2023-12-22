Алтайским перевозчикам "ломают" схему с переводом на карту оплаты за проезд

Налоговики несколько месяцев проводили проверки в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах

22 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае перевозчики будут использовать онлайн-кассы при оплате проезда по городским маршрутам, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на региональную налоговую службу.

В ведомстве отметили, что от пассажиров регулярно поступают жалобы на водителей, которые предлагают перевести плату за проезд на свою личную банковскую карту.

В итоге налоговики несколько месяцев проводили проверки в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах.

"Быстро выяснилось, что такая схема чаще всего связана с уводом в тень выручки", – отмечает издание.

По итогам проверок предостережения получил 21 перевозчик – им предложили установить онлайн-кассы. Из них 11 уже зарегистрировали аппараты, подчеркнули в налоговой службе.

Напомним, налоговая еще год назад, в декабре 2022 года, признала незаконным предложение водителей маршруток переводить деньги на карту.