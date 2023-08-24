Жительница Барнаула пожаловалась на невозможность оплаты проезда картой
По словам девушки, водитель требовал перевести деньги ему на счет
24 августа 2023, 17:27, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что не смогла рассчитаться в автобусе удобным способом. Пост об этом опубликовали в сообществе "Barnaul22".
По словам девушки, в маршрутке №60 она опросила рассчитать ее при помощи NFC, но водитель потребовал или предоставить карту, или сделать перевод. МирPay, как заявил водитель, терминал не читает.
При этом горожанка утверждает, что ранее она неоднократно рассчитывалась в транспорте подобным способом и проблем с терминалами никогда не возникало.
17:46:17 24-08-2023
Очередная Дуня, зачем жаловаться в соцсетях, пусть жалуется сразу в прокуратуру, там ей все популярно объяснят.
18:09:14 24-08-2023
Гость (17:46:17 24-08-2023) Очередная Дуня, зачем жаловаться в соцсетях, пусть жалуется ... очередной колхозан-дебилоид из маршрутки?
20:28:11 24-08-2023
Гость (17:46:17 24-08-2023) Очередная Дуня, зачем жаловаться в соцсетях, пусть жалуется ... Объяснять нужно не Дуне, а перевозчику, либо убрать такового с маршрута, т.к. без проблем найдётся другой более адекватный перевозчик.
08:33:02 25-08-2023
Гость (20:28:11 24-08-2023) Объяснять нужно не Дуне, а перевозчику, либо убрать такового... Ну так в чем дело, стань уже наконец-то этим адекватным перевозчиком, а то у Дунь нерешаемые проблемы.
08:56:27 25-08-2023
Гость (20:28:11 24-08-2023) Объяснять нужно не Дуне, а перевозчику, либо убрать такового... Я постоянно пишу критические комменты на эту тему. Но на этом маршруте действительно есть терминалы. У меня карты Мир и Мастеркард, разных банков - всё работает. Если МирPay терминал не читает - так с этим проблемы бывают даже в магазинах, что уж пенять на маршрутки.
20:02:29 24-08-2023
В 60м, кстати, всё с оплатой норм! У них терминалы в наличии. Ну если у вас есть в смартфоне банковское приложение, значит и карта имеется. Какая проблема – приложить карту?
08:27:58 25-08-2023
пассажир (20:02:29 24-08-2023) В 60м, кстати, всё с оплатой норм! У них терминалы в наличи... Карту с собой носить тоже тяжело, кошелек тоже тяжело, это же инфантильная молодежь, вся жизнь у которых в телефоне, им больше ничего не нужно.
09:36:04 25-08-2023
Гость (08:27:58 25-08-2023) Карту с собой носить тоже тяжело, кошелек тоже тяжело, это ж... Ещё раз объясняю, почему принципиально важна безналичная оплата. Вовсе не из-за нежелания пассажиров таскать кошельки с наличкой. Проезд в городе дорогой. Многие не дотягивают до зарплаты, пользуются кредитными картами. По сути, берут кредит, чтобы проехать на маршрутке, такова жизнь, увы! При безналичной оплате такие краткосрочные кредиты бесплатны, а чтобы снять наличку - более 25% или самое меньшее примерно 400р за снятие любой суммы, хоть лишь 50 рублей.
10:16:06 25-08-2023
Гость (09:36:04 25-08-2023) Ещё раз объясняю, почему принципиально важна безналичная опл... Что бы вы делали без банков, дожиться до того, что на проезд берете деньги в банке, жесть.
22:51:09 24-08-2023
Потребительский экстремизм
06:38:51 25-08-2023
С Мир-Пэй могут быть проблемы, водила не виноват. Ну не работает именно эта функция. Терминал-то есть. Разве что на маршрут совсем не выезжать? Тут пусть пассажиры проголосуют.
08:10:14 25-08-2023
С пригородными маршрутами разберитесь... ни терминала, ни возможностьи скинуть по номеру телефона, только налик, к примеру, в 203... а где в деревне налик снимать? Банкоматов и в городе мало осталось, а в селе- вообще негде! Да, кстати, и доходы перевозчику не надо бы прятать...
08:53:09 25-08-2023
Сейчас меня люто заминусуют, но я всё-таки расскажу кое-что, что мне рассказал один из водителей, работающих на городском маршруте. Оказывается, водители массово избегают платежей через теримнал, прячут его, хамят, когда их просят терминал потому, что а) не хотят светить доходы, потому что работают нелегально, чтобы деньги не забирали приставы, б) не хотят платить алименты... Ведь там же у них всё просто - ты должен намолотить нала столько, чтобы минимум 5 тыс. в день отдать хозяину маршрута, заправиться самому, а передавая автобус сменщику помыть машину и заправить, да ещё чтобы на жизнь что-то себе заработать. И заправляются они, скидывая мелочь, платя мзду заправщице... На самом деле если бы у нас была прокуратура, а не вот это вот, там дело похлеще хлопкового можно было раскрутить.
09:59:38 25-08-2023
Гость (08:53:09 25-08-2023) а) не хотят светить доходы, потому что работают нелегально, чтобы деньги не забирали приставы, б) не хотят платить алименты... Бред. По контракту на маршрут, перевозчик не имеет права привлекать 3-х лиц для исполнения контракта (но это если бы проверяли), это раз! Два, Перевозчик это ка минимум ИП у которого есть банковский счет, на который приходят деньги уплоченные через терминал а не на карту водиле. Как регулируется оплата через терминал по контракту, это нада проверять!? Все идет к тому, что нала в обороте останется процентов 5, остальное в безнал переведут!
10:20:15 25-08-2023
Гость (08:53:09 25-08-2023) Сейчас меня люто заминусуют, но я всё-таки расскажу кое-что,... Ну и что ты предлагаешь, водителю маршрутки возить пассажиров за бесплатно или предлагаешь повысить проезд, так чтобы выгодно было работать и 3% платить банку.
11:14:13 25-08-2023
Гость (10:20:15 25-08-2023) Ну и что ты предлагаешь, водителю маршрутки возить пассажиро... Я предлагаю всем жить и работать честно, лично я плачу налоги, а водила- нет, водила потащится в больничку со своим геморроем, циррозом, ХОБЛ и грыжами в 40, и я буду оплачивать его лечение. А если не платить банку 3%, то и проезд будет повышаться бесконтрольно, потому что перевозчик занёс кому полагается, и сколько он себе на карман сложил- ктож знает, пойди проверь... Где нал- там коррупция, это факт.
11:24:25 25-08-2023
Гость (11:14:13 25-08-2023) Я предлагаю всем жить и работать честно, лично я плачу налог... Ну так у тебя к государству тогда претензии, а не к перевозчику, почему такая система, что можно работать не честно и не платить налоги. Хотя на самом деле вы несёте бред и несёте его регулярно в этой теме, не удосужившись почитать про налогообложение перевозчиков, самообразовывайиесь, надоело читать фантазеров малообразованных.
13:12:06 25-08-2023
Гость (11:24:25 25-08-2023) Ну так у тебя к государству тогда претензии, а не к перевозч... А кто систему такую поддерживает? ТЫ и тебе подобные. ВЫ сами эту систему поддерживаете и оправдываете. Просто инфантилизм какой-то - обвинять государство, а самим продолжать уходить от налогов и прятать свои доходы.
11:53:58 25-08-2023
Как раз ТЫ (хоть я с ТОБОЙ и не пил на брудершафт) несёшь бред, заявляя, что 3% банку прямо-таки обрушат доходы перевозчиков. Так что со своими советами прогуляйся... ну, ты знаешь, куда.
12:03:03 25-08-2023
Гость (11:53:58 25-08-2023) Как раз ТЫ (хоть я с ТОБОЙ и не пил на брудершафт) несёшь бр... Ну тебе сидя на диване кажется, что все гребут деньги лопатой, а проблемы с транспортом не показатель низкой рентабельности, вон пивнушку на каждом квадратном метре для тебя тоже не показатель высокой рентабельности, продолжай дальше есть в голову будет сытая.
12:29:40 25-08-2023
Пивнушка? Рентабельность? Проблемы с транспортом? При чём милиция, когда гром поросёнка убил, дядя? Посети для начала поликлинику неврозов на Партизанкой, может быть там тебе подсажут, что пьянство может быть причиной спутанности твоего сознания...