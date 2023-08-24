Жительница Барнаула пожаловалась на невозможность оплаты проезда картой

По словам девушки, водитель требовал перевести деньги ему на счет

24 августа 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что не смогла рассчитаться в автобусе удобным способом. Пост об этом опубликовали в сообществе "Barnaul22".

По словам девушки, в маршрутке №60 она опросила рассчитать ее при помощи NFC, но водитель потребовал или предоставить карту, или сделать перевод. МирPay, как заявил водитель, терминал не читает.

При этом горожанка утверждает, что ранее она неоднократно рассчитывалась в транспорте подобным способом и проблем с терминалами никогда не возникало.