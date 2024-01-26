Алтайским школьникам устроили "интерактивные состязания" о блокадном Ленинграде

Дети соревновались, кто лучше поделит кусок хлеба и купит товары, которые потребуются для зимы в осажденном городе — сейчас запись о них на странице школы в соцсетях удалена

26 января 2024, 22:45, ИА Амител

Кадры из блокадного Ленинграда / Фото: excurspb.ru

В Боровихинской детской библиотеке в Алтайском крае для пятиклассников провели интерактивные состязания, посвященные 80-летию снятия блокады Ленинграда. Как сообщает Telegram-канал "Не норма", сначала детям рассказали об истории города в этот период, а после провели военно-тематическую игру, посвященную событиям в осажденном городе.

"Детей разбили на две команды: "Катюша" и "Победа". В ходе игры школьники соревновались кто лучше поделит на всех кусок хлеба и купит товары, необходимые для зимы в осажденном городе", – пишет канал. Сотрудники библиотеки в публикации якобы подчеркнули, что "все задания полностью совпадали с исторической правдой", что позволило детям "окунуться в события военных лет".

Отметим, что сейчас в сообществе школы во "ВКонтакте" запись, на которую ведет ссылка из канала, удалена. Вместе с тем там сообщается о других мероприятиях, посвященных памяти о событиях тех лет.