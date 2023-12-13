Две Парты Героя установили в школах Павловского района

Патриотический проект реализует "Единая Россия"

13 декабря 2023, 14:50, ИА Амител

Парта Героя / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Бродковской школе Павловского района теперь есть Парта Героя, посвященная выпускнику, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Коневу. А в Шаховской школе того же района – Парта Героя в память об участнике СВО Руслане Мударисове. Это стало возможным благодаря партийному проекту "Новая школа" "Единой России". Школьники в доступной форме узнают о подвигах земляков.

Памяти героев

Сержант Борис Конев отличился во время битвы за Днепр в сентябре 1943 года. Он лично уничтожил 12 вражеских солдат, за что был удостоен звания Героя Советского Союза, получил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". В июле 1944 года во время переправы через Западный Буг получил смертельное ранение. Ему было 30 лет. Имя Бориса Конева носят Бродковская школа и улица в Павловске. Парта Героя с его портретом, информацией о подвиге будет стоять в школьном музее.

Спустя 78 лет на территории Украины погиб 20-летний выпускник Шаховской школы Руслан Мударисов. Он был старшим матросом, старшим наводчиком расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи войсковой части 13140. Мударисов защищал Донбасс с первых дней специальной военной операции и погиб спустя месяц после ее начала. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Посвященная ему Парта Героя будет стоять в кабинете истории.

Финансовую помощь в оформлении парт оказал член фракции "Единая России" в Алтайском краевом Заксобрании Николай Данилин.

Парта Героя / Фото: пресс-служба "Единой России"

Это не просто слова

На памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества, в Бродковской и Шаховской школах побывала координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева. Она поблагодарила учителей и учеников за сохранение памяти о земляках, защищавших Родину.

"Это не просто слова, стоит только посетить музеи в этих школах", – поделалась впечатлениями Понкрашева.

А в День Героев Отечества, 9 декабря, единороссы установили Парту Героя в барнаульской школе № 55 в память о ее выпускнике, известном алтайском общественнике Евгении Новикове. Он погиб в ДНР в ходе гуманитарной миссии в июле 2022 года.