НОВОСТИНаука и образование

Алтайский аграрный университет хотят модернизировать за 1,1 млрд рублей

После модернизации вуз должен "привлечь молодежь в образовательный процесс"

19 ноября 2024, 12:24, ИА Амител

Алтайский аграрный университет / Фото: amic.ru
Алтайский аграрный университет / Фото: amic.ru

Правительство Алтайского края подало в федеральный центр заявку на модернизацию Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), сообщает "Атмосфера".

"За три года на реконструкцию основных корпусов вуза рассчитывают направить порядка 1,1млрд рублей по федеральному проекту "Кадры АПК", – отметил глава алтайского Минсельхоза Сергей Межин на заседании краевой Общественной палаты.

Межин надеется, что после модернизации вуз "привлечет молодежь в образовательный процесс и в отрасль", что позволит усилить работу по комплексному развитию сельских территорий.

АГАУ создан 3 декабря 1943 года. Более семи тысяч студентов учатся на семи факультетах: агрономическом, инженерном, биолого-технологическом, экономическом, ветеринарном, природообустройства и заочного обучения.

Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край университеты АГАУ

Комментарии 6

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Гость

12:49:21 19-11-2024

снести и из золота выстроить что ли?

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Гость

13:50:49 19-11-2024

Только пожалуйста не такой же жуткий цвет главного корпуса, как сейчас.

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Гость

14:49:28 19-11-2024

Гость (13:50:49 19-11-2024) Только пожалуйста не такой же жуткий цвет главного корпуса, ... А что не так? Университет аграрный, цвет - морковный...

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Гость

17:28:26 19-11-2024

и получше относитесь к тем прекрасным специалистам, которые у вас еще остались и преподают!

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Гость

21:53:32 20-11-2024

Ой, надеюсь ФВМ тоже достанется:))

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Гость

09:36:49 21-11-2024

Для ФВМ тоже будет новое оборудование
Или "новое" старое от главного корпуса?

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