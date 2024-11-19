Алтайский аграрный университет хотят модернизировать за 1,1 млрд рублей

После модернизации вуз должен "привлечь молодежь в образовательный процесс"

19 ноября 2024, 12:24, ИА Амител

Алтайский аграрный университет / Фото: amic.ru

Правительство Алтайского края подало в федеральный центр заявку на модернизацию Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), сообщает "Атмосфера".

"За три года на реконструкцию основных корпусов вуза рассчитывают направить порядка 1,1млрд рублей по федеральному проекту "Кадры АПК", – отметил глава алтайского Минсельхоза Сергей Межин на заседании краевой Общественной палаты.

Межин надеется, что после модернизации вуз "привлечет молодежь в образовательный процесс и в отрасль", что позволит усилить работу по комплексному развитию сельских территорий.

АГАУ создан 3 декабря 1943 года. Более семи тысяч студентов учатся на семи факультетах: агрономическом, инженерном, биолого-технологическом, экономическом, ветеринарном, природообустройства и заочного обучения.