Алтайский аграрный университет хотят модернизировать за 1,1 млрд рублей
После модернизации вуз должен "привлечь молодежь в образовательный процесс"
19 ноября 2024, 12:24, ИА Амител
Правительство Алтайского края подало в федеральный центр заявку на модернизацию Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), сообщает "Атмосфера".
"За три года на реконструкцию основных корпусов вуза рассчитывают направить порядка 1,1млрд рублей по федеральному проекту "Кадры АПК", – отметил глава алтайского Минсельхоза Сергей Межин на заседании краевой Общественной палаты.
Межин надеется, что после модернизации вуз "привлечет молодежь в образовательный процесс и в отрасль", что позволит усилить работу по комплексному развитию сельских территорий.
АГАУ создан 3 декабря 1943 года. Более семи тысяч студентов учатся на семи факультетах: агрономическом, инженерном, биолого-технологическом, экономическом, ветеринарном, природообустройства и заочного обучения.
12:49:21 19-11-2024
снести и из золота выстроить что ли?
13:50:49 19-11-2024
Только пожалуйста не такой же жуткий цвет главного корпуса, как сейчас.
14:49:28 19-11-2024
Гость (13:50:49 19-11-2024) Только пожалуйста не такой же жуткий цвет главного корпуса, ... А что не так? Университет аграрный, цвет - морковный...
17:28:26 19-11-2024
и получше относитесь к тем прекрасным специалистам, которые у вас еще остались и преподают!
21:53:32 20-11-2024
Ой, надеюсь ФВМ тоже достанется:))
09:36:49 21-11-2024
Для ФВМ тоже будет новое оборудование
Или "новое" старое от главного корпуса?