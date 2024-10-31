"Большие планы". Томенко о том, как на Алтае будут развивать села и аграрный сектор

Губернатор рассказал Владимиру Путину, как край даже в условиях непогоды смог собрать достойный урожай

31 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

Уборка урожая в Алтайском крае практически завершена. Об этом глава региона Виктор Томенко рассказал Владимиру Путину, принимая участие в совещании президента с членами правительства.

Губернатор отметил, что в этом году работу аграриев осложнили рекордные осадки, но даже в этих условиях удалось добиться неплохих результатов. Также Томенко рассказал, что уже сделано на Алтае для развития сел и какие большие проекты планируются в будущем.

"Труд и профессионализм"

Аграрный сезон 2024 года получился для Алтайского края очень непростым, подчеркнул губернатор. Регион, который традиционно лидирует в производстве сельхозпродукции, столкнулся с рекордным количеством осадков.

"Для преодоления этой сложной ситуации был введен региональный режим ЧС. В итоге благодаря повышению технологичности ведения хозяйства в отрасли, усилиям наших аграриев, мерам государственной поддержки уборка на сегодня практически завершена, осталось немного еще убрать подсолнечник по погоде. Собран достойный урожай", – сказал Томенко.По его словам, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году ожидается на уровне 5,5 млн тонн. По масличным культурам и вовсе ожидают очередной рекорд – более 2 млн тонн.

Виктор Томенко подчеркнул, что преодолеть сложные условия удалось благодаря профессионализму и самоотверженному труду алтайских аграриев.

Губернатор Виктор Томенко / Фото: правительство Алтайского края

Более 10 млрд на инфраструктуру

Глава региона напомнил, что в Алтайском крае очень высокая доля сельского населения – свыше 41%. А в агропромышленном комплексе занято более 150 тысяч человек. Поэтому развитие сельских территорий – одно из ключевых направлений.

"За пять лет по ней в инфраструктуру алтайского села направлено свыше 10 миллиардов рублей, введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок", – рассказал губернатор.Он также отметил, что регион активно работает над улучшением жилищных условий на селе. Так, с момента старта комплексной программы развития приобрели или построили жилье уже около 3300 семей. 2900 из них – благодаря сельской ипотеке.

"Аграрии края активно участвуют в программе строительства арендного жилья – тот самый коммерческий наем, что позволяет решить проблему обеспечения организаций квалифицированными сельскими специалистами", – добавил Томенко.Также регион реализовал несколько крупных проектов по программе "Современный облик сельских территорий": построены школа в Тальменке, ФАП, стадион, Дом культуры и сети инженерных коммуникаций.

По его словам, растет и интерес агробизнеса к развитию в инфраструктуры в селах.

Совещание Владимира Путина с членами кабмина / Фото: kremlin.ru

Край готов включиться в "Кадры для АПК"

В регионе уже есть большие планы на будущее, подчеркнул Виктор Томенко.

"В текущем году приступили к реализации еще двух проектов стоимостью более одного миллиарда рублей и уже подготовили свои планы. И в 2025 году еще три больших крупных населенных пункта подключим к реализации этой программы со стоимостью объектов более 2,5 миллиарда рублей", – сообщил губернатор.Он отметил, что Алтайский край уже начал совместную с Минсельхозом РФ работу по обеспечению технологического суверенитета. Важным шагом здесь станет реализация в регионе нового федерального проекта "Кадры в АПК".

"Базой для его реализации станут три наших вуза и 21 краевая профессиональная образовательная организация. Ежегодно ими уже выпускается более двух тысяч специалистов высшего и среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. Наши вузы обеспечивают подготовку специалистов по 26 специальностям и направлениям, организации среднего профессионального образования – по 15 направлениям", – добавил глава региона.Томенко напомнил, что Алтайский край уже участвует в проектах "Агроклассы" и "Профессионалитет". Расширение этого направления позволит еще больше развить кадровый потенциал региона.

Выслушав доклад, Владимир Путин поинтересовался, как у края выстроена работа с Минсельхозом и правительством РФ, а также спросил, какие вопросы требуют дополнительного внимания федеральных властей.

Томенко подчеркнул, что краевые власти практически ежедневно ведут работу со всеми профильными ведомствами и находят понимание по самым важным вопросам.

"Нас слышат, наши инициативы учитываются. Балансируя между возможностями и потребностям, выходим, на мой взгляд, на оптимальные решения", – заключил губернатор.