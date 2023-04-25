Алтайский акушер получила звание заслуженного врача РФ

Врач акушер-гинеколог из Алтайского края Римма Дерявкина получила звание заслуженного врача РФ. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.

"Стаж Риммы Сергеевны – больше 30 лет, из них 24 года – в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края. Она проводит сложнейшие операции, как кандидат наук занимается важными для развития медицины исследованиями. А ещё в ковидные годы Римма Сергеевна отработала в "красной зоне", за что ей отдельная огромная благодарность", – сказано в сообщении.