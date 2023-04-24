Томенко проверил, как в Барнауле достраивают "лучший детский сад в Сибири"

Губернатор также оценил потребность в местах в детсадах в Алтайском крае

24 апреля 2023, 14:26, ИА Амител









































Виктор Томенко посетил детсад № 268 / Фото: Олег Богданов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел, как в Барнауле достраивают детский сад № 282, который должны сдать в июне 2023 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Детский сад на 330 мест строится в квартале 2038 Индустриального района Барнаула.

"Застройщик обещает, что это будет лучший садик в Сибири. Скоро проверим! Если действительно так, придётся такие везде строить. Пока всё выглядит отлично", – отметил Томенко.

Он также подчеркнул, что в Алтайском крае уже полностью решён вопрос с местами в детских садах – очередей нет. За пять лет в регионе построили 23 детсада и ещё 130 отремонтировали – получилось более 8000 дополнительных мест.