Томенко проверил, как в Барнауле достраивают "лучший детский сад в Сибири"
Губернатор также оценил потребность в местах в детсадах в Алтайском крае
24 апреля 2023, 14:26, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел, как в Барнауле достраивают детский сад № 282, который должны сдать в июне 2023 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Детский сад на 330 мест строится в квартале 2038 Индустриального района Барнаула.
"Застройщик обещает, что это будет лучший садик в Сибири. Скоро проверим! Если действительно так, придётся такие везде строить. Пока всё выглядит отлично", – отметил Томенко.
Он также подчеркнул, что в Алтайском крае уже полностью решён вопрос с местами в детских садах – очередей нет. За пять лет в регионе построили 23 детсада и ещё 130 отремонтировали – получилось более 8000 дополнительных мест.
"Там, где строится много жилья, нужно подходить к освоению территории комплексно – чтобы люди были обеспечены необходимой инфраструктурой: чтобы и садики со школами были рядом, и больница. Сейчас уделяем этому особое внимание во всех проектах по застройке новых кварталов", – указал глава региона.
Комментарии 0