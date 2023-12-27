Алтайский астролог заглянула в будущее и узнала, что приготовили звезды на 2024 год
Наступающий год будет турбулентным и провокационным
27 декабря 2023, 06:40, ИА Амител
Алтайский астролог Наталья Сова рассказала радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул", какой прогноз дают звезды на 2024 год и в каких сферах произойдут самые заметные изменения.
Сова напомнила, что у каждого человека есть свои дата, время и место рождения – именно по этим координатам строится натальная карта. И события для каждого человека будут разворачиваться в соответствии с индивидуальным алгоритмом. Однако есть общие тенденции для всех.
Какие изменения принесет 2024 год?
Астролог подчеркнула, что сейчас, как все уже заметили, меняются мир, основные законы и ценности. В итоге мы живем в историческое время, когда ненастоящие ценности перестают иметь вес, а правда выходит наружу.
"2024 год будет турбулентным и провокационным. Уже в конце января мы увидим трейлер всего года – грядут изменения в общественно-политическом мироустройстве, мировоззрении людей. Для нашей страны будет характерно возвращение к коллективным традиционным ценностям. Политика и власть начнет все больше обращать внимание на жизнь и потребности простых граждан", – указала Сова.
Она отметила, что в апреле-мае должны произойти неожиданные перемены, связанные с образованием, финансами и соцсетями. Скорее всего, в сфере образования произойдут качественные нововведения.
В сфере финансов возможна турбулентность. Возможна новая валюта и вообще новые векторы ценностей. Есть вероятность, что все больший вес будет иметь юань, а доллар ослабнет. Простой человек ощутит эти перемены через скачки цен.
Серьезные изменения произойдут в идентификации граждан. Все будет сводиться к одному идентификационному номеру, через который человек будет попадать в соцсети и госуслуги.
Бумажные паспорта уйдут в прошлое, и зачатки этого мы увидим уже в 2024 году.
Одно из самых заметных изменений, которое ярко будет освещаться в 2024 году, произойдет в системе транспорта. Будет развиваться идея общественных, доступных и комфортных пассажирских перевозок, а вот личные автомобили постепенно будут становиться роскошью.
"2024 год – это как финальный аккорд перемен, которые начались еще в 2020 году", – отметила Сова.
Что от 2024 года ждать всем знакам зодиака?
Козероги, Водолеи, Раки, Овны и Весы будут остро ощущать на себе перемены. Вам необходимо максимально отказаться от старых привычных взглядов на жизнь. Внедрите новое хобби, освойте новую деятельность, завершайте отжившие себя отношения.
Львы, Близнецы и Стрельцы – для вас это год максимальной проявленности, самовыражения, яркости. Начинайте новые проекты, много знакомьтесь и общайтесь, организовывайте мероприятия и учитесь выступать.
Скорпионы, Девы, Тельцы и Рыбы – готовьтесь много работать. Результат приложенных усилий отразится в виде роста доходов, а также вырастет социальный статус.
Рекомендации астролога на 2024 год
"В новом году я рекомендую учиться гибкости. Меняется парадигма профессий, меняется формат работы – уже сейчас мы видим, как искусственный интеллект внедряется в различных сферах и направлениях. Нам предстоит осваивать новые профессии, и мы уже увидим, как законодательно здесь тоже будет наведен порядок и появится прозрачность. Я имею в виду специальности, которые сейчас называются "фриланс". Есть смысл задуматься о духовном развитии, осознанно относиться к жизни. Эпоха массового безразборного потребления подходит к концу. Необходимо научиться ставить цели и достигать их", – отметила астролог Наталья Сова.
06:54:46 27-12-2023
- "Серьезные изменения произойдут в идентификации граждан. Все будет сводиться к одному идентификационному номеру, через который человек будет попадать в соцсети и госуслуги."========== Видно прочитала Божье Писание, где у каждого человека на лбу будет 666 и тогда наступит конец.
09:26:21 27-12-2023
Неужели есть люди которые верят в эту чушь, можно ещё верить в индивидуальные, но для всей страны. А как с жителями иностранными государств?
09:59:45 27-12-2023
"Будет развиваться идея общественных, доступных и комфортных пассажирских перевозок" ахахахахахаха