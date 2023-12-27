Наступающий год будет турбулентным и провокационным

27 декабря 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский астролог Наталья Сова рассказала радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул", какой прогноз дают звезды на 2024 год и в каких сферах произойдут самые заметные изменения.

Сова напомнила, что у каждого человека есть свои дата, время и место рождения – именно по этим координатам строится натальная карта. И события для каждого человека будут разворачиваться в соответствии с индивидуальным алгоритмом. Однако есть общие тенденции для всех.

Какие изменения принесет 2024 год?

Астролог подчеркнула, что сейчас, как все уже заметили, меняются мир, основные законы и ценности. В итоге мы живем в историческое время, когда ненастоящие ценности перестают иметь вес, а правда выходит наружу.

"2024 год будет турбулентным и провокационным. Уже в конце января мы увидим трейлер всего года – грядут изменения в общественно-политическом мироустройстве, мировоззрении людей. Для нашей страны будет характерно возвращение к коллективным традиционным ценностям. Политика и власть начнет все больше обращать внимание на жизнь и потребности простых граждан", – указала Сова.

Она отметила, что в апреле-мае должны произойти неожиданные перемены, связанные с образованием, финансами и соцсетями. Скорее всего, в сфере образования произойдут качественные нововведения.

В сфере финансов возможна турбулентность. Возможна новая валюта и вообще новые векторы ценностей. Есть вероятность, что все больший вес будет иметь юань, а доллар ослабнет. Простой человек ощутит эти перемены через скачки цен.

Серьезные изменения произойдут в идентификации граждан. Все будет сводиться к одному идентификационному номеру, через который человек будет попадать в соцсети и госуслуги.

Бумажные паспорта уйдут в прошлое, и зачатки этого мы увидим уже в 2024 году.

Одно из самых заметных изменений, которое ярко будет освещаться в 2024 году, произойдет в системе транспорта. Будет развиваться идея общественных, доступных и комфортных пассажирских перевозок, а вот личные автомобили постепенно будут становиться роскошью.

"2024 год – это как финальный аккорд перемен, которые начались еще в 2020 году", – отметила Сова.

Фото: unsplash.com

Что от 2024 года ждать всем знакам зодиака?

Козероги, Водолеи, Раки, Овны и Весы будут остро ощущать на себе перемены. Вам необходимо максимально отказаться от старых привычных взглядов на жизнь. Внедрите новое хобби, освойте новую деятельность, завершайте отжившие себя отношения.

Львы, Близнецы и Стрельцы – для вас это год максимальной проявленности, самовыражения, яркости. Начинайте новые проекты, много знакомьтесь и общайтесь, организовывайте мероприятия и учитесь выступать.

Скорпионы, Девы, Тельцы и Рыбы – готовьтесь много работать. Результат приложенных усилий отразится в виде роста доходов, а также вырастет социальный статус.

Рекомендации астролога на 2024 год