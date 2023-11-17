Бизнесмены все чаще обращаются к тарологам и астрологам при принятии решений

Использование их советов полезным считают почти 25% руководителей МСП страны

17 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Без астролога и расклада карт Таро сегодня никуда. Представители малого и среднего бизнеса все чаще при принятии бизнес-решений обращаются к советам астрологов, нумерологов, тарологов и даже магов. Полезными их советы считают почти 25% руководителей МСП страны – такие данные приводит исследовательская компания IFORS Research. Барнаул в этом смысле не исключение, отмечает радиостанция Business FM Барнаул.

Таролог Ирина Атюнина рассказала, что из всех запросов людей 50% связаны с работой и бизнесом. 20% из них – это руководители либо собственники бизнеса, которые сомневаются, в правильном ли направлении они идут. Их интересует, что сделать для большего успеха, как выпутаться из ситуации или сменить нишу. Для этого следует посмотреть, что человеку будет больше подходить: по его рождению, энергиям, предназначению.

Профессиональный астролог Наталья Сова отметила, что в финансах с точки зрения астрологии разобраться проще, чем построить личные отношения. Ее клиенты не только руководители барнаульских предприятий и организаций, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также ближнего и дальнего зарубежья. Все чаще к астрологу обращаются начинающие предприниматели. 60% из них – женщины. Однако бывают и мужчины, которым нужна помощь. Один из них занимался риелторской деятельностью.

"Доход был нестабильный, как у многих риелторов, которые не понимают, как выстроить свою стратегию. Он сказал: "Я всегда любил заниматься эзотерикой, психологией, мне нравится помогать женщинам". И когда я увидела показатель в его карте, сказала: вам нужно заниматься массажем. Он обучился и в первый же месяц вышел на доход", – рассказала Сова.

Согласно исследованию IFORS Research, 32% владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса хотя бы один раз использовали один из нестандартных инструментов ведения бизнеса и бизнес-планирования. Абсолютный лидер эзотерических технологий с 29% – астрологический прогноз "на ситуацию". На втором месте оказалась нумерология (12%), тарологов и рунологов, а также других предсказателей упоминали 10% опрошенных. Еще 7% сообщили, что пользовались даже магией или экстрасенсорикой.

При этом всевозможные гадания в интернете, которых предостаточно, – стоит избегать. Атюнина подчеркнула, что различные приложения и сайты – "полнейшая глупость". Профессиональные тарологи работают иначе.

"Сначала смотрится психоматрица, какие у человека энергии. Далее вопросы, которые клиента интересуют, – не однобоко, просто точечно, со всех сторон рассматриваются. Насколько достоверны все эти программы – я очень сомневаюсь. Плюс ко всему нужно энергетически подключиться к человеку", – сказала она.В тревожные времена люди особенно склонны искать ответы у звезд. По данным Google Trends, в пандемийном 2020 году частота поисковых запросов "астрология" и "натальная карта" побила пятилетний рекорд, а объем рынка астрологических приложений составил 40 млн долларов. Эксперты говорят, что некоторые руководители бизнеса даже команду подбирают по дате рождения. При том что многие нумерологи утверждают, достоверный ответ получается дать не всегда.

Другие эксперты и вовсе считают, что обращение к нестандартным методам ведения бизнеса – это, скорее, перекладывание личной ответственности и поиск точек опоры, поскольку принятие важных решений всегда вызывает стресс. Однако в конечном счете, обращаться или нет к астрологам, тарологам и магам, в любом случае решает предприниматель.